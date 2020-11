SALAMANCA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca encenderá este viernes la iluminación navideña, que este año se ha reforzado y se ha adelantado en fecha a años previos como "medida de apoyo al comercio local".

Según el Consistorio, se trata así de "dar respuesta a una petición por parte de las distintas asociaciones de comerciantes" y de "incentivar la participación en los barrios en un año atípico marcado por la pandemia del coronavirus".

En esta ocasión, la iluminación navideña se ha colocado en más de 90 calles y plazas, que lucirán un total de 724 adornos, entre motivos de farola, arcos y otros motivos especiales, así como 2.100 guirnaldas.

En concreto, el ayuntamiento ha instalado 422 motivos de farola y 290 arcos, cuatro adornos especiales en los accesos a la ciudad, un regalo navideño de grandes dimensiones en la Plaza Mayor, un regalo transitable, un árbol cónico de diez metros de longitud, cuatro bolas tridimensionales y una estrella de tres dimensiones.

En comparación con el año anterior, ha reforzado la iluminación en nueve calles, que lucirán 53 nuevos motivos con respecto a los que tuvieron en navidades anteriores y ha ampliado a nueve zonas de la ciudad que estrenarán un total de 57 decoraciones.

Concretamente, en la calle La Bañeza se ha pasado de seis a doce motivos; en la calle Maestro Jiménez, de cuatro a ocho motivos; en la carretera de Ledesma, de 14 a 27 motivos; en la avenida de Italia, de 12 a 14 motivos de farola; en la avenida Filiberto Villalobos, de 11 a 13 arcos; en el Paseo de Carmelitas, de 11 a 17 arcos; en el Paseo de la Estación, de 12 a 25 arcos; en la calle Van Dyck, de cuatro a ocho arcos; y en la calle San Pablo, de cinco a ocho arcos.

En relación con las nuevas instalaciones, ha colocado 17 motivos de farola en la avenida Federico Anaya, mientras que en la avenida de Portugal, --entre María Auxiliadora y el Paseo de la Estación--, ha ubicado 24 motivos de farola.

También ha dispuesto diez motivos de farola en la calle Peña de Francia; una caja de regalo de cuatro metros, transitable, en la Plaza de los Bandos; una bola esférica de cinco metros, transitable, en la Plaza de Carmelitas, en la plaza del Museo del Comercio y en la Plaza de Barcelona, así como una bola tridimensional en la Plaza de Huerta Otea; y una estrella de tres dimensiones en la glorieta de Concilio de Trento.

ACTO DE ENCENDIDO 'ONLINE'

Por último, debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, el concierto del Coro de Niños Ciudad de Salamanca que amenizaba el acto del encendido del alumbrado podrá seguirse en 'streaming' a través del canal de YouTube del Ayuntamiento.

La agrupación, bajo la dirección de Naila Zakour, acompañada al piano por Raúl J. Ortiz Hierro, interpretará 'The Bells of Christmas Medley', de Greg Gilpin; 'Adeste Fideles', de Greg Gilpin; 'Merry Merry!', de Mary Lynn Lightfood; 'The Virgin Mary Had a Baby Boy', arreglo de Brad Nix; y 'Minka', de Greg Gilpin.