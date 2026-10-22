San Frutos congregará este domingo a centenares de personas en la ermita de las Hoces del Duratón

Romería en la ermita de San Frutos. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La festividad de San Frutos, que se celebrará este domingo 25 de octubre, congregará a centenares de personas en la ermita del patrón, situada en el Parque Natural de las Hoces del río Duratón, en el municipio de Carrascal del Río.

Como es tradición, segovianos y visitantes se acercarán hasta este enclave singular, punto central de las celebraciones patronales, para asistir a la misa solemne y a la romería, según ha informado la Diputación de Segovia.

Los festejos en honor al patrón también se vivirán en Burgomillodo y Caballar, mientras que la provincia completa su agenda del fin de semana con una amplia oferta cultural, tradicional y gastronómica para todos los públicos.

En el apartado gastronómico, la Diputación, a través de la marca Alimentos de Segovia, celebrará este sábado en Villacastín la quinta edición de Gastro-Km0, con una comida popular de productos de cercanía a la villa de Villacastín: huevos fritos con picadillo, que estarán acompañados de música y fiesta para una jornada de convivencia en la plaza Mayor. También el sábado, Valsaín acogerá el VII Cocido Solidario Abel García, a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.

En el calendario musical, el sábado, el ciclo '921 Distrito Musical' llevará a Sanchonuño a la Escolanía de Segovia, en la iglesia parroquial, y 'Otoños con Pulso' recalará en Sebúlcor.

El domingo, la orquesta de pulso y púa Tres Olmas actuará en la Sala Alfonsa de Cuéllar y, en La Lastrilla, actuarán los australianos Pyramidiacs, veteranos del 'power pop'.

También el sábado, Cantalejo acogerá el segundo ciclo de talleres 'Nuestra Identidad', coordinado por el folklorista Carlos Porro, quien mostrará a los participantes los pasos del baile popular segoviano en el centro cultural José Rodao.

En las artes escénicas, los Circuitos Escénicos continúan su recorrido por la provincia. El sábado se representará en Cuéllar 'El Aventurilibro del Profesor Ludus', un espectáculo de títeres para toda la familia a cargo de Kamaru Teatro.

Gomezserracín recibirá al grupo El Arroyejo con 'El médico a palos', de Molière, y el ciclo 'Aquí Teatro' llegará a Ortigosa del Monte con 'Las bicicletas son para el verano', de Fernando Fernán Gómez, en versión de Ponte a la Cola.

Por otro lado, 'El Acueducto del Saber', ciclo de conferencias divulgativas que organiza la Diputación en colaboración con la Universidad de Valladolid, continúa con varias ponencias durante el viernes.

En Nava de la Asunción, el profesor José Ignacio Rico Gómez abordará consejos legales para evitar engaños telefónicos y proteger los datos personales; en Espirdo, la profesora Inmaculada Sánchez Macías hablará del patrimonio inmaterial de los pueblos; y en Cuéllar, el profesor Manuel Pacheco Barrio explicará cómo desenmascarar los bulos.

PROYECTO DE DIFUSIÓN

El proyecto de difusión de la cultura tradicional 'Lo Aprendí de los Abuelos', impulsado por el Instituto de la Cultura Tradicional, ofrece el sábado 'Topónimos. Súbete al carro de los abuelos' en Paradinas, 'Relatos y coplas de lavanderas' en Caballar y 'De guli guli gu' en Riaza.

El domingo, el ciclo se desplazará a Bernuy de Coca y a Abades. Además, en el nordeste de la provincia continúa 'Enclave Multicultural', con la Escuela Museo de Origami de Zaragoza, que ofrecerá el sábado en Carrascal del Río un taller de iniciación para mayores de siete años y una exposición de piezas singulares.

En el capítulo medioambiental, las Naturaulas de La Granja propondrán un recorrido por los paisajes sonoros de la provincia, a cargo de Javier García, de Sononatura, que explicará los ecosistemas segovianos a través del oído.

La actividad deportiva tendrá también su espacio. De esta forma, el domingo se disputará en Carbonero el Mayor la XIV Carrera Popular Carbonero el Mayor-Vereda del Eresma, integrada en el Circuito de Carreras Pedestres de la Diputación.

Un día antes, las rutas por la Sierra de Guadarrama propondrán una marcha hasta el Chorro Grande y el Chorro Chico, en La Granja, y el domingo se recorrerá la ruta 'Bronce, madera y piel', un paseo por el bosque junto a Esther Sánchez y Jesús Suárez, de Raigambre, proyecto de divulgación de las músicas de tradición oral.