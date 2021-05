Sánchez ve debilidad en Mañueco y augura "más disidentes" en Cs tras el 4M

VALLADOLID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, ha advertido este martes de la "debilidad" que, a su juicio, tiene el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, y ha afirmado al respecto que la convocatoria o no de unas elecciones autonómicas no dependen del jefe del Ejecutivo, como afirma el aludido, y sí "de las circunstancias que se vayan dando" y ante las que el PSCyL está preparado para hacerse cargo de la situación ante "cualquier eventualidad".

Sánchez ha augurado que el resultado de las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid que se celebran este martes puede derivar en que haya "más disidentes" en el seno de Ciudadanos, partido que cogobierna con el PP en Castilla y León y del que ya salió una procuradora tres días antes del debate de la fallida moción de censura, lo que apartó a los grupos que sustentan a la Junta de la mayoría absoluta.

"Es que no depende de él. Lo que es un hecho objetivo es que Alfonso Fernández Mañueco cuenta con 29 escaños en las Cortes de Castilla y León. Lo que es un hecho objetivo es que tiene un acuerdo de Gobierno con un partido que tiene disidentes dentro del mismo y que le ha dejado ahora mismo en minoría", ha manifestado en concreto para insistir en que Fernández Mañueco es un presidente "lo suficientemente débil" como para que no esté en su mano la decisión de un adelanto electoral. "Mañueco dice que no, por lo tanto eso quiere decir automáticamente que sí porque no suele decir nunca una verdad", ha ironizado.

Ana Sánchez ha aprovechado la ocasión para desear "la mejor suerte del mundo" a sus compañeros en Madrid y para expresar su confianza en que tras las elecciones de hoy se pueda configurar "un gobierno decente" para la comunidad vecina y, respecto al futuro concreto de Ciudadanos, se ha limitado a recordar la afirmación del propio portavoz de los naranjas en las Cortes, David Castaño, cuando pidió que les dejen morir en paz. "Vamos a ver si mueren lentamente o de forma súbita pero parece que es una obviedad", ha sentenciado.

Ante esa "incertidumbre" y esa "debilidad" a la que ha apuntado insistentemente la dirigente socialista, ha reivindicado como otro "hecho objetivo" la "fortaleza" y la "consistencia incuestionable" del proyecto del PSOE de Castilla y León con Luis Tudanca a la cabeza al que ve preparado para tomar las riendas cuando haga falta.

"El Partido Socialista de Castilla y León está preparado, no de ahora, desde hace mucho tiempo, desde que ganó las elecciones y desde antes para hacerse cargo de la situación de Castilla y León en cualquier momento", ha aseverado la secretaria de Organización que ha sentenciado que su partido está preparado para abordar "cualquier eventualidad" y "cualquier convocatoria electoral en cualquier momento".

Dicho esto, ha considerado "preferible y deseable" esperar a que pase la pandemia del coronavirus respecto a la que ha afirmado que el "esperanzador ritmo" de las vacunaciones permite ver "la luz al final del túnel" en ese objetivo del Gobierno de la nación de llegar al verano con el 70 por ciento de la población inmunizada.

"Con Igea y con Mañueco nunca se sabe", ha sentenciado Sánchez en declaraciones a los periodistas tras la reunión mantenida este martes con los secretarios provinciales del PSOE en Castilla y León, el conocido como "aparato", que ha evidenciado, según sus palabras, que el PSOE es un partido "unido, fuerte y de una solvencia acreditada" frente a una Junta "muy débil" que, según se ha reafirmado, se debilitará más a partir de mañana.

Ana Sánchez ha reivindicado a Luis Tudanca como "el líder social indiscutible de Castilla y León" y como el líder de la iniciativa política en la Comunidad Autónoma "muy por delante de aquellos que tienen una gestión de espaldas a la gente", con una referencia expresa a Fernández Mañueco y a Igea.

Por otro lado y ante las "inquietantes" declaraciones de los responsables de la Junta y del PP, Sánchez les ha reprochado que no hayan asumido la derrota en las elecciones de 2019 ni la pérdida de la mayoría absoluta a raíz de la moción de censura y ha hecho un llamamiento expreso a que abandonen el discurso del insulto, de la política del odio y de la radicalidad que ha achacado a los del "pacto de perdedores" para gobernar "a costa de todo y de todos".

"No asumen la pérdida de poder pero yo les digo, ya queda mucho menos, sólo acaba de empezar", ha augurado Ana Sánchez que ha anunciado que con la finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo los socialistas de Castilla y León retomarán una "presencia más intensa" en el territorio, "con prudencia, con sensatez, con sentido común y con responsabilidad" en ese convencimiento de estar con la gente que lo necesita y de que "más pronto que tarde" el PSOE se tendrá que hacer cargo de la "cada vez más difícil" situación de la Comunidad.