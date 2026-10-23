Sanidad aborda en Valladolid los retos éticos de la atención domiciliaria en el Sistema Nacional de Salud. - JUNTA DE CYL

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social ha acogido hoy la reunión de la Red de los Consejos, Comisiones y Comités de Bioética de las Comunidades Autónomas y del Comité de Bioética de España (REDECABE). El encuentro, que ha contado con la participación de la directora general de Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria, Mónica Robles, ha reunido a 35 representantes de los órganos consultivos autonómicos y del ámbito nacional para analizar los retos éticos que afronta el Sistema Nacional de Salud (SNS).

La jornada se ha centrado en la presentación del documento 'Reflexiones éticas sobre el valor y la evolución de la atención domiciliaria en el SNS', elaborado por REDECABE y expuesto a través de una mesa coloquio. El trabajo aborda las nuevas necesidades asistenciales detectadas por los comités de ética asistencial, en un contexto en el que la atención en el propio hogar adquiere una mayor relevancia para aquellas personas que lo encuentran como el espacio más adecuado para recibir cuidados.

Esta reflexión bioética busca vincular la práctica clínica en el domicilio con los derechos de los pacientes, con el objetivo de equilibrar la calidad asistencial, el respeto a la autonomía individual y la utilización responsable de los recursos. El panel de expertos ha dispuesto de las intervenciones de la doctora Ana Sancha Mijangos, del Complejo Asistencial Universitario de Burgos; del doctor Benjamín González Miranda, del Principado de Asturias; y de Yolanda Muñoz Alonso, del Servicio de Planificación Sanitaria de las Islas Baleares.

Entre los trabajos recientes de REDECABE y el Comité de Bioética de España figura también el informe publicado en marzo de 2026 bajo el título 'La ética que no llega: causas y consecuencias de la desconexión entre los Comités de Bioética del Ámbito Asistencial y la ciudadanía. Propuestas para conectar'. Este texto profundiza en la brecha entre dichos órganos consultivos y la sociedad, planteando propuestas de mejora para impulsar la humanización de la asistencia sanitaria y garantizar los derechos fundamentales.

REDECABE es una red de cooperación técnica orientada a coordinar las actuaciones consultivas entre las comunidades autónomas y el Estado, así como a promover la bioética en el sistema sanitario. Tras haberse reunido anteriormente en ciudades como Santiago de Compostela, Logroño, Santander y Zaragoza, la cita celebrada en Valladolid -en la que también han participado el presidente de REDECABE, Rogelio Altisent, y el presidente de la Comisión de Bioética de Castilla y León, Francisco Javier Jiménez- permite dar continuidad al trabajo conjunto e intercambio de experiencias.