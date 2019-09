De Santiago-Juárez espera que le inviten a la comisión sobre el Plan de Medios y, si no, pedirá por escrito comparecer

Publicado 05/09/2019 20:10:06 CET

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado que espera que le inviten a comparecer en una hipotética Comisión de Investigación en las Cortes regionales sobre el Plan de Medios y ha añadido que, de lo contrario, solicitará él mismo acudir.

Así lo ha apuntado el edil y exconsejero 'popular' este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha recordado que ha sido responsable de ese Plan de Medios durante doce años en la Junta.

"Iré el primero y si no me llaman, solicitará por escrito que me llamen", ha enfatizado De Santiago-Juárez al ser preguntado por la solicitud de Ciudadanos y Partido Popular, para la creación de una comisión de investigación en las Cortes sobre financiación y planes de medios.

De hecho, ha enfatizado que irá "encantado" y que enseñará "pruebas" de asuntos que asegura que se han dado en relación a los medios informativos, como "políticos que han amenazado a medios" u otros que "se han dejado influenciar por medios para hacer preguntas parlamentarias".

De Santiago-Juárez se ha mostrado también "encantado" con que PP y Ciudadanos hayan pactado los temas de esas comisiones y además ha sugerido al vicepresidente de Cs en la Junta, Francisco Igea, a quien ha citado como "el virrey de la Transparencia, el vicecónsul de la Regeneración" que si tiene conocimiento de que periodistas han recibido llamadas de políticos para manipular informaciones "lo denuncie ante la fiscalía".