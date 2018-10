Saura reivindica que hay un cine “maravilloso” que se ve “muy poco” y otro que se consume “demasiado” aunque no lo sea

Actualizado 21/10/2018 0:18:22 CET

Bárbara Lennie destaca que las películas proyectadas en la Seminci plantean diferentes temas "con otra mirada"

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta, fotógrafo y escritor español, Carlos Saura, ha reivindicado la existencia de un cine "maravilloso" que se ve "muy poco" mientras otro que "no lo es" se consume "demasiado" y ha agradecido a la Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci) que de la posibilidad de promover películas de "grandes directores" que han utilizado su imaginación para compartir este arte de "forma distinta".

Así lo ha expresado Saura , que presenta fuera de concurso 'Renzo Piano, un arquitecto para Santander (Renzo Piano, The Architect of Light)' , durante la gala de inauguración de la 63 Seminci, en la que ha participado como presentador del documental 'Searching for Ingmar Bergman' , de Margarethe von Trotta -quien finalmente no ha podido acudir-- y el ciclo de películas por el centenario del cineasta que se proyectará en esta edición del festival.

La actriz, cómica y presentadora Eva Hache ha llevado la batuta de la ceremonia, junto a la también actriz Eva Marcial, y ha llenado de risas el Teatro Calderón de la capital vallisoletana con sus continuos cambios de vestuario, un juego de adivinar películas y sus anécdotas de juventud como actriz sobre las tablas del mismo teatro junto al alcalde de la ciudad, Óscar Puente, o su participación en el festival como espectadora.

Poco después del inicio de la gala, Hache ha dado paso a la "excepcional" madrina de esta edición del certamen, la actriz Bárbara Lennie, que ha sido recibida ante fuertes aplausos del público, y que frente a las preguntas de la presentadora ha resaltado que tras consolidar su carrera como intérprete se plantea empezar a dirigir.

Asimismo, ha puesto voz, como es tradición, a la carta del director de Seminci, Javier Ángulo. "El cine independiente y de autor se consolida día a día en una época de conflictos", ha indicado Lennie, quien también ha incidido en que este género "es capaz de contar la lucha de refugiados, los avances en derechos de mujeres o minorías, así como los intentos de preservar la naturaleza y parar el cambio climático", entre otros.

Además, ha destacado que este cine "nunca" deja de reflexionar sobre el amor y el desamor junto a todos los temas y siempre lo plantea "con otra mirada".

A continuación, el actor José Coronado ha salido a escena, junto a Lennie y Hache para uno de los momentos "cumbre" de la noche, la entrega de la Espiga de Oro de Honor al actor estadounidense Matt Dillon -quien cerrará la 63 edición con la película 'Head full of honey', de Nick Nolte-.

Tras la proyección de un vídeo de homenaje con recortes de películas como 'Crash' o 'Rebelde', Dillon se ha mostrado agradecido y ha afirmado recordar "a todos aquellos con los que ha trabajado".

La siguiente Espiga de Oro de Honor de la noche ha recaído en manos del director iraní, Mohammad Rasoulof, quien no ha podido acudir a la ceremonia por "limitaciones" del gobierno de su país, pero que ha agradecido el galardón en un vídeo y ha garantizado sentirse "feliz" por este "honor" frente a los aplausos de las butacas.

"VISIBLE LO INVISIBLE"

Para continuar, Eva Marciel, emocionada por presentar la gala inaugural de este festival en el que conoció el "cine con mayúsculas", ha recalcado que uno de sus propósitos para esta semana era conseguir que "nadie diga seminchi" y ha dado paso a la presentación del jurado internacional.

Así, el Calderón ha recibido a Marta Benyei, Lucia Cedrón, Bárbara Goenaga, Manuel Pérez y el presidente del mismo, Miguel Gomes, el cual ha reiterado en "portoñol" que su trabajo durante esta edición no será "descubrir la verdad sobre las películas" porque "todas las personas tienen miradas distintas sobre el cine", y ha matizado que lo que le importa es "cambiar puntos de vista con sus compañeros".

Igualmente, Gomes ha subrayado que el cine portugués está cargado de "misterio" y se ha mostrado agradecido a Seminci por compartir éste con el público.

Ya en el ecuador de la noche, se ha rendido homenaje con un vídeo a cerca de una veintena de actores, músicos, directores, y distintas figuras relacionadas con el séptimo arte, que han fallecido en el último año como Aznavour, Fernando Birri, Buñuel, Bergman, Forma, Forges, Antonio Mercero o Burt Reynolds, entre otros.

Por su parte, la productora Esther García y la directora Almudena Carracedo, que presentan en esta edición la cinta 'El silencio de los otros', han continuado la ceremonia con la presentación de las secciones 'Punto de encuentro', 'Spanish cinema' y 'Tiempo de Historia', así como han ensalzado que las películas proyectadas dentro de estas "hacen visible lo invisible".

Vestida de los protagonistas de La Naranja Mecánica, Eva Hache ha vuelto al escenario para hacer cantar a los asistentes una canción en la que presentaba el resto de secciones de la 63 Semana a ritmo de 'Juntos' de Paloma San Basilio.

Para poner el broche de oro a la gala, el reparto y la producción de la película que inaugura las proyecciones del festival 'Tu hijo', han acompañado al director de la misma, Miguel Ángel Vivas, a las tablas para agradecer el estreno en el marco del festival.