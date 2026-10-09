La sección Constelaciones de la 71 Seminci reúne cuatro títulos reconocidos en la temporada internacional

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección no competitiva Constelaciones reunirá en esta 71 edición de la Seminci cuatro títulos que han recibido algunos de los principales reconocimientos de la temporada internacional de festivales de los cineasta consagrados Andréi Sviáguintsev e Ira Sachs y las miradas emergentes del cine estadounidense Beth de Araújo y Jordan Firstman.

La selección abre con 'Minotauro', la película ganadora del Grand Prix del Festival de Cannes, de Andréi Sviáguintsev, que sigue a un empresario cuya vida comienza a desmoronarse cuando la crisis de su matrimonio coincide con un contexto de creciente inestabilidad y violencia.

El director, que regresa al largometraje nueve años después con una película rodada en Letonia y seleccionada por Francia para los Óscar, parte de una historia inspirada en el largo 'La mujer infiel', de Claude Chabrol, para abordar la Rusia contemporánea desde la guerra y la responsabilidad individual.

Por su parte, Beth de Araújo llevará a la gran pantalla del festival 'Josephine', la película que cuenta la historia de una niña de ocho años que presencia accidentalmente un crimen en el Golden Gate Park de San Francisco. A partir de ese momento, comienza a experimentar el mundo que la rodea desde una nueva percepción dominada por el miedo.

Así, Beth de Araújo sitúa al espectador junto a su protagonista para explorar las huellas que deja la violencia y la dificultad de recuperar la sensación de seguridad perdida. 'Josephine' es la segunda película de la directora, después de 'Soft & Quiet', que tuvo su estreno mundial en Sundance, donde recibió el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público de U.S. Dramatic.

Con Club Kid, Jordan Firstman debutará en el largometraje con una historia ambientada en la noche neoyorquina, escenario en el que retrata la vida de un promotor de fiestas cuya vida da un vuelco cuando aparece un niño de diez años que asegura ser su hijo. Protagonizada por el propio Firstman junto a Cara Delevingne y Diego Calva, combina la cultura de club, la identidad queer y la paternidad a través de una historia de transformación personal.

La propuesta, presentada en la categoría Un Certain Regard de Cannes, supone el salto al cine de un creador procedente de la comedia y la cultura digital, que ha trabajado como guionista, actor y director de cortometrajes y ha participado en películas como 'Rotting in the Sun', de Sebastián Silva.

Por último, también ambientada en Nueva York, 'The Man I Love' tiene como protagonista a Jimmy George, un artista de la escena teatral y performativa del Downtown de los años 80 interpretado por Rami Malek, quien mientras afronta una enfermedad que amenaza su vida, continúa entregado al deseo, el amor y la creación.

Ira Sachs, autor de títulos como 'Keep the Lights On', 'Love Is Strange' y 'Passages', es uno de los cineastas estadounidenses contemporáneos más reconocidos por su retrato de las relaciones afectivas y la experiencia queer, que en esta sección recupera momentos de aquella escena artística, marcada por la epidemia del sida, para rendir homenaje a una generación y celebrar la vida frente a la muerte.