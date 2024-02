Secime proyecta este lunes 'Fallen leaves', de Kaurismäki, junto a tres cortos del Certamen Nacional

MEDINA DEL CAMPO(VALLADOLID), 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 37 Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) proyecta este lunes, 26 de febrero, a las 20.15 horas, 'Fallen Leaves', la última película del veterano Aki Kaurismäki y la ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes.

El realizador finlandés vuelve a explorar el día a día de los desheredados de su tierra a través de una historia de amor entre una reponedora de supermercado y un operario alcohólico cuyos caminos se cruzan en un karaoke.

Según ha informado el festival a través de un comunicado remitido a Europa Press, esta comedia triste aclamada por la crítica e incluida en el ciclo Cosecha Dorada llegará al Auditorio Municipal Emiliano Allende del municipio vallisoletano de Medina del Campo acompañada de tres cortos del Certamen Nacional,

Entre los cortos se encuentran 'Lucía', crónica adolescente que supone el debut tras las cámaras de la actriz Marta Etura, y 'La gran obra', denuncia del clasismo firmada por Álex Lora que se alzó con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance. 'Los chicos', de Jaime Dezcallar, completa la sesión.

Además, este lunes se presenta la primera tanda de los cortometrajes que componen las distintas secciones, así como el espectáculo 'Sombras y siluetas', de El Cuarto Azul, que, a partir de las 09.30 horas, llevará a los alumnos de Educación Infantil al Auditorio Municipal a descubrir "la magia de la imagen animada".

A las 12.00 horas, la sala principal del mismo recinto acogerá el pase inicial del Certamen Internacional, con siete propuestas que recalan en Medina del Campo tras competir en citas como la Berlinale, Sundance y Locarno: 'Bye Bye Bowser', de Jasmin Baumgartner (Austria); 'A Kind of Testament', de Stephen Vuillermin (Francia); 'Children of Light', de Minkyu Kang (Corea del Sur); 'Happy Song', de Yuri Santurri (Italia); 'Lemon Tree', de Rachel Walden (Estados Unidos), 'L'âge actobatique', de Mathieu Barbet (Francia), y 'Presencia', de Diego Boggioni (Chile).

A las 17.00 horas, será el turno de las obras que integran el apartado La Otra Mirada y en las que se incluye 'L@ cita', pieza póstuma de la actriz Itziar Castro, fallecida el pasado diciembre y conocida por sus roles en series como 'Vis a vis' y películas como 'Pieles', así como otros seis cortos dirigidos por Carlos Robisco ('A Spot in the World'), Eneko Sagardoy ('Betiko Gaua'), Neus Ballús ('Blow!'), Amaia Yoldi ('Intercambio'), Enrique Perales ('Hoy no ha dormido bien') y Martín Romero ('To Bird or Not to Bird').

Finalmente, a las 17.15 horas, los Multicines Coliseo albergarán ocho de los dieciséis trabajos que conforman la sección dedicada a El Cine de Castilla y León: 'El tren del olvido', de Isabel Medarde; 'La piscina vacía', de Pablo Conde; 'Domus sub terra', de Héctor Martínez; '30 PALOS', de Javier Noriega; 'Malegro verte', de Nüll García; 'El rey de la semana', de David Pérez Sañudo; 'Nudo', de Herminio Cardiel,; y 'Canciones de verano', de Pablo Bautista.