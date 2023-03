'Segovia se vive', nueva marca promocional de las sendas, patrimonio, historia, vida y naturaleza que ofrece la ciudad

SEGOVIA, 15 Mar. (Europa Press) -

'Segovia se vive' es la nueva marca promocional de la ciudad, que

sustituye a 'Segovia ilumina al cielo', el lema turístico que nació en

2008 y que el concejal de turismo, Miguel Merino, ha presentado este miércoles y que se dará a conocer en medios tradicionales y en nuevos medios digitales y redes sociales.

La concejalía de Turismo ha comprobado que el turista actual ha variado "sus gustos" y, en sus experiencias, elige ofertas donde la "naturaleza y los paseos" sean parte fundamental del viaje.

Sin dejar de lado los principales monumentos que identifican a Segovia como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, el nuevo concepto con el que se quiere promocionar Segovia incluye su riqueza en paseos arbolados, sendas, paisajes y actividades al aire libre que aportan una imagen moderna, fresca y dinámica de la ciudad, cómo ha explicado el concejal.

La nueva imagen 'Segovia se vive' ha sido desarrollada por Gabinete

Echeverría y separa el nombre de la ciudad en sus tres sílabas, SE-GO-VIA. Cada una con un significado. 'Se' indica todo lo que Segovia es

y anima al turista a fundirse con esta idea: 'sé naturaleza, sé

historia, sé ciudad'.

La sílaba 'Go' indica movimiento ("go" significa "ir" en inglés) y resalta la acción de viaje y de experiencia activa, y la sílaba 'Via', con una tipografía ligeramente modificada, indica el camino para esa acción de ir y ser, al tiempo que hace un guiño al pasado romano de Segovia como vía de tránsito, como experiencia vital.

En cuanto a los colores, este logotipo apuesta por el azul, color

identitario de la ciudad por su vinculación con su cielo y con el agua

que baña los valles y traza el camino del Acueducto, columna vertebral

de la capital.

Además, se ha incorporado un tono ocre, que simboliza la

historia y naturaleza de la ciudad, la caliza de sus edificios y

esgrafiados; así mismo se utiliza también un tono anaranjado que

representa los atardeceres de la ciudad, el vivir la ciudad

intensamente, además de que hay una clara alusión al Acueducto romano, que luce un atardecer al fondo, típico de los cielos segovianos.

Este acueducto, integrado en la 'o' del nombre, es versátil para su utilización en diversos soportes de marketing y comunicación.

La nueva marca se presenta en un video promocional de 30 segundos de

duración, que será difundido en formato vertical -en redes sociales- y

horizontal, elaborado por la productora segoviana Guni Films.

Entre los espacios que pueden verse en el video se encuentran los

principales monumentos de la capital -el Acueducto, la Catedral y el

Alcázar- y edificios y espacios menos conocidos, como la románica

iglesia de San Lorenzo, el Ayuntamiento, las instalaciones deportivas,

los valles del Eresma y del Clamores, el Puente de Hierro o las vías

verdes periurbanas.