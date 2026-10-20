Una selección de nueve películas, disponibles online, y videopódcast en un segundo ciclo sobre la Controversia

Presentación del ciclo online de Seminci 'Dos orillas, un eterno debate. La Controversia de Valladolid'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, que comienza este viernes, 23 de octubre, contará con una nueva edición del ciclo 'Dos orillas, un eterno debate. La Controversia de Valladolid', con una selección de nueve de las películas de directores hispanoamericanas que se incluyeron en el ciclo en 2025 y que ahora estarán disponibles en la plataforma online 'CaixaForum+' y una serie de seis videopódcast coordinados por la Universidad Miguel de Cervantes.

El ciclo se ha presentado este martes en el Archivo Municipal de Valladolid en un acto en el que han intervenido el alcalde, Jesús Julio Carnero, el rector de la UEMC, David García López, la delegada territorial de Fundación La Caixa en Castilla y León, Rosana Cano, y los codirectores de la 71 edición de Seminci, Mariona Viader y Javier H. Estrada.

Como ha explicado el alcalde, en la pasada edición de Seminci, la última que dirigió el fallecido Javier Cienfuegos, se incluyó un primer ciclo centrado en La Controversia de Valladolid, que incluyó 17 largometrajes sobre distintos aspectos relacionados con la conquista de América con diversos puntos de vista para plantear un nuevo debate en recuerdo del encuentro que se mantuvo durante varios meses en la ciudad entre 1550 y 1551 en el que se confrontaron las maneras de abordar los derechos de la población indígena.

Ahora, ha precisado Estrada, se ha llevado a cabo una tarea de "destilado" del ciclo desarrollado en 2025 y se han seleccionado nueve largometrajes que serán los que estén disponibles 'online' en la plataforma de vídeo gratuita 'CaixaForum+'.

Al mismo tiempo, la UEMC ha diseñado una serie de seis vídeopodcast que profundizarán en el hecho histórico de la Controversia, su entorno histórico, los personajes de Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, o el legado que se considera que ha dejado en las relaciones actuales entre España y los países americanos.

En los seis videopodcast, coordinados por los profesores de la UEMC Miguel Ángel Díaz y José Carreño, cuenta con profesores de la institución académica, investigadores y otros expertos.

Las nueve películas, rodadas entre finales de los años 80 y los primeros años del siglo XX, están firmadas por directores que proceden de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Perú y España, y en la selección se ha buscado, según ha detallado Estrada, "rescatar lo poliédrico y la heterodoxia de miradas".

Entre ellas está 'El Dorado' (1988), del español Carlos Saura, que recrea la expedición de Lope de Aguirre por el Amazonas; 'Epitafio' (2015) de los mexicanos Yulene Olaizola y Rubén Imaz, que sigue a tres conquistadores españoles en su ascenso al volcán Popocatépetl; 'Palabra y Utopía' (2000), del recordado director portugués Manoel de Oliveira centrada en el jesuita António Vieira y su defensa de un trato digno para los indígenas; 'Para recibir el canto de los pájaros' (1995), del boliviano Jorge Sanjinés, en la que cuestiona los prejuicios de un equipo de cineastas bolivianos que rueda una película sobre la conquista en una comunidad indígena andina.

Además, 'Mburucuyá, cuadros de la naturaleza' (1991), del argentino Jorge Acha, que aborda el viaje de Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland y su encuentro con la sociedad indígena; 'Zama' (2017), de la también argentina Lucrecia Martel, una revisión de las estructuras de dominación en la sociedad colonial; 'Eles transportan a morte' (2021), de Helena Girón y Samuel Delgado, dos directores que este año concursan en la Sección Oficial con 'Las islas aforunadas'; El bien esquivo (2001), del peruano Augusto Tamayo, ambientada en la sociedad virreinal peruana; y Al Oriente (2021), del ecuatoriano José María Avilés, que entrelaza la búsqueda de un tesoro inca con la historia de un trabajador de la construcción en Ecuador.

Las películas están ya disponibles en la plataforma 'CaixaForum+', que como ha explicado Rosana Cano, se puso en marcha hace cinco años como una parte de los programas culturales que pone en marcha la fundación de La Caixa y en la que incluye más de 1.200 documentales, prácticamente todos de no ficción, en los que la cultura y el arte "tienen mucha cabida".

Por su parte, la serie de pódcast arranca con el contexto, a cargo de la directora de la Casa Museo de Colón, Montserrat León, que repasa los viajes de Colón, la relación con Carlos V y el imperio de Portugal. Félix Martínez Llorente se centra en los dos protagonistas de la Controversia; Sandra Bertolini, investigadora predoctoral, en el Valladolid de la época, y el doctor en Historia y profesor universitario Carlos Belloso Martín, en los argumentos y su relación con Carlos V.

El quinto capítulo, con Dámaso Javier Vicente, lleva por título 'Los grandes ausentes, los indígenas', y el último, el doctor en Derecho y en Filosofía Miguel Ángel Sendín, aborda el legado de la Controversia y los retos futuros en materia de derechos humanos.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha definido la Controversia como "un hecho histórico fundamental, esencial en la vida de los vallisoletanos" y ha defendido la necesidad de conocerla mejor "para así expresar cada día también más orgullo". En su opinión, "solo se quiere lo que se conoce y si queremos crecer y profundizar en Valladolid, necesitamos conocer Valladolid".

Para el rector de la UEMC la presencia de la universidad en estos actos era ineludible. "La universidad no puede no estar en la conmemoración de la Controversia, porque si hay algo que hacemos en la universidad es debatir", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que se conmemora "un debate" en el que "no hubo cancelación y no hubo miedo a debatir".