La Semana acoge este sábado 'Woman Unknown', León de Oro en Venecia, y la ópera prima de Ricardo Goméz

Archivo - El director Ricardo Gómez, en el rodaje de su ópera prima 'Una familia', que cuenta con Patrick Criado entre el elenco. - LAIA LLUCH - Archivo

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) acogerá este sábado, 24 de octubre, el estreno en España de 'Woman Unknown', película de May el-Toukhy ganadora del León de Oro del Festival de Venecia, así como el estreno mundial de 'Una familia', la ópera prima de Ricardo Gómez.

'Woman Unknown', que se proyectará en el Teatro Calderón como competidora de la Sección Oficial, se sitúa en la primavera de 1945 en Dinamarca, que celebra la liberación, mientras para Marie comienza el momento más peligroso de su vida.

Sirvienta a punto de casarse con su patrón viudo, oculta que amó a un soldado alemán durante la ocupación, un pasado que podría hacerle perder todo. Mathilde Arcel protagoniza este filme por el que ganó la Copa Volpi a la mejor actriz.

La segunda jornada de la Semana contará también con la proyección y presentación de 'The echo chamber', del italiano Andrea Pallaoro, que ha tenido su primer pase, dedicado a la empresa, en el primer día.

Otro de los platos fuertes de la jornada será la presentación de 'Una familia' en el Teatro Calderón, donde Gómez ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer esta producción hispano-peruana que llega al certamen en la Sección Oficial fuera de concurso.

Gómez, conocido por su papel de Carlitos en la serie 'Cuéntame como pasó', recurre a sus propios orígenes para construir esta historia que presenta a un niño actor cuyos padres comparten un secreto y una herida que se remonta al día en el que se conocieron. Claudia Traisac, Patrick Criado y Ana Wagener encabezan el reparto de este filme que se proyectará en la Gala de RTVE.

De Sección Oficial también tendrán sus primeros pases este sábado 'La Gradiva', de Marine Atlan; 'Rose', de Markus Schleinzer; y 'I rarely wake up dreaming', de Isabelle Stever, todas en el Teatro Cervantes durante la tarde, si bien sus presentaciones, con la presencia de sus directores tendrán lugar el domingo. Las tres películas compiten por la Espigo de Oro y recalan en la Semana como estreno en España.

'La Gradiva' es el primer largometraje de la cineasta francesa Atlan, una ópera prima que fue la gran revelación del Festival de Cannes 2026 como ganadora indiscutida de la Semana de la Crítica. El filme acompaña a una clase de adolescentes fuera del aula, durante su viaje de fin de curso a Nápoles y Pompeya.

Por otro lado, el austriaco Schleinzer presenta 'Rose', encabezada por la interpretación de Sandra Hüller, ganadora del Oso de Plata a la Mejor Interpretación en Berlín por su papel en esta propuesta. La actriz alemana encarna a un misterioso soldado que llega a un pueblo alemán a principios del siglo XVII para reclamar una granja abandonada, inicio de un filme inspirado en casos documentados de mujeres que se hicieron pasar por hombres para acceder a libertades.

También de origen alemán es Isabelle Stever, quien firma 'I rarely wake up dreaming' para trasladar al espectador a Kiev, comn guión de la ucraniana Anna Melikova. El filme, que compitió en el Festival de Locarno, mira al proceso de Olya y Oleh, una pareja queer cuya relación se tambalea cuando Rusia invade Ucrania y deciden exiliarse a Alemania.

La presentación de 'Seryo', tras su estreno el viernes, es otra de las actividades protagonistas del segundo día de la 71 edición, pues el protagonista, Sergio Peris-Mencheta, visitará la ciudad para exponer su experiencia.

'PENSAR (Y ESCUCHAR) EL CINE' CON WILLIE D. BURTON

Por otro lado, este sábado el sonidista estadonunidense Willie D. Burton, distinguido con una de las Espigas de Honor de la 71 edición, protagonizará una sesión de 'Pensar (y escuchar) el cine' bajo el título 'Una odisea sonora'.

El Salón de los Espejos del Calderón albergará, a las 12.30 horas con entrada libre, esta cita en la que el mezclador ganador de dos premios Óscar abordará su experiencia en más de cinco décadas de carrera en la que ha participado en producciones como 'Dramgirls' o 'La odisea'.