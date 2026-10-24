La Seminci acoge este domingo el estreno europeo de 'Hermanas', ópera prima de Ione Hernández, con Suárez y Anaya

Archivo - La cineasta Ione Hernández junto a Emma Suárez y Elena Anaya en el rodaje de 'Hermanas'. - LANDER LARRANAGA - Archivo

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) acogerá este domingo, 25 de octubre, el estreno europeo de 'Hermanas', ópera prima de la cineasta vasca Ione Hernández que cuenta con las actrices Emma Suárez y Elena Anaya.

Hernández, Suárez y Anaya, junto a Josean Bengoetxea, también parte del reparto, visitará la ciudad en esta tercera jornada de la Semana para presentar esta propuesta que se proyectará en el Teatro Calderón como parte de la Sección Oficial a concurso.

La película, cuyo estreno mundial tuvo lugar en el Festival de Toronto, aborda la puesta a prueba del vínculo entre dos hermanas inseparables que se enfrentan cuando el hijo de una de ellas es acusado de agredir sexualmente a su prima y la otra decide denunciarlo.

El Teatro Calderón albergará además este domingo las presentaciones de 'Rose', del austriaco Markus Schleinzer; 'La Gradiva', de la francesa Marine Atlan, y 'I rarely wake up dreaming', de la alemana Isabelle Stever, filmes de la Sección Oficial a concurso que tienen su primer pase en la jornada de este sábado y volverán a proyectarse este domingo.

También a competición por la Espiga de Oro, este domingo se podrá ver en el Teatro Cervantes 'Aquí', película dirigida por el portugués Tiago Guedes que se estrena en España en el marco de la 71 edición, tras su debut mundial en Cannes.

El filme de Guedes, quien acudirá el lunes a presentar físicamente su propuesta, es una producción hispano-portuguesa que adapta la trilogía de Jesús del Nobel J. M. Coetzee, una historia de migración y adopción en una parábola sobre el amor y la identidad.

La propuesta cuenta con las interpretaciones de Patricia López Arnaiz, Sergi López, Ángela Molina y Manolo Solo, actor fallecido este año que tiene en esta película su última actuación.

Por otro lado, la Semana vallisoletana incluye en su programación de este domingo el estreno mundial del primer largometraje de Claudia Estrada Tarascó, 'Salen las lobas', que adentra al espectador en un centro educativo de justicia juvenil. Esta ópera primera obtuvo el premio al mejor proyecto de ficción en el Atlàntida Film Fest y se podrá ver en el certamen en la sección Punto de Encuentro y Seminci Joven.

DOCUMENTAL DE THOMAS ANDERSON Y LIBRO SOBRE BRESSON

El nombre del cineasta Paul Thomas Anderson también destaca en esta tercera jornada de la 71 edición, ya que se proyectará, en el Teatro Carrión, el documental 'Cameron Winter at Carnegie Hall', en estreno español en la sección Tiempos de Historia. El cineasta estadounidense captura el concierto de Winter el 11 de diciembre de 2025 en el escenario de la mítica sala neoyorquina.

Las actividades más relevantes de este domingo se completan con la presentación del libro 'Robert Bresson. Pasión por la exactitud', del semiólogo e historiador del cine Santos Zunzunegui, una obra editada junto a la ECAM.

El libro se presenta en coincidencia con la proyección de 'Lancelot du Lac' y ahonda en qué hace de las películas de Bresson "una experiencia estética tan particular". Para responderla, Zunzunegui identifica y ordena los elementos que articulan su sistema estilístico y analiza sus trece largometrajes y su único cortometraje.