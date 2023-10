Seminci completa su Sección Oficial con 'Desconocidos', 'Sala de profesores' y 'The Shadowless Tower'

La 68 Seminci programará también los estrenos mundiales de otras dos producciones españolas

VALLADOLID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las películas 'Desconocidos' del británico Andrew Haigh; 'Sala de profesores', del alemán Ilker Çatak, y 'The Shadowless Tower', del chino Zhang Lu completarán la selección de largometrajes a competición en la Sección Oficial de la 68 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) que, además, programará los estrenos mundiales de otras dos producciones españolas.

Dentro de Sección Oficial, fuera de competición, el festival proyectará 'Cristina García Rodero: La mirada oculta', film de Carlota Nelson sobre la primera fotógrafa española en la Agencia Magnum que, además, irá acompañado de un homenaje del festival a la artista manchega.

El festival también incluirá en su programación la proyección especial de 'No, no quiero', de Belén Santos, primera película de no ficción producida por Vértigo Films, que critica la realidad de los matrimonios forzados en España.

El actor Paul Mescal y Andrew Scott protagonizarán la nueva película de Andrew Haigh, 'Desconocidos', que participa a concurso en la Sección Oficial, a la que el autor británico regresa tras presentar '45 Years' en la 60 edición y lograr el premio a la mejor actriz para Charlotte Rampling.

'Desconocidos' es su filme más personal, en el que adapta libremente la novela 'Strangers', de Taichi Yamada, para conjugar dos temas abordados en sus anteriores films: la pasión fugaz que desemboca en algo más profundo (Weekend) y el precario equilibrio matrimonial (45 Years).

Adam es un guionista que tras un encuentro casual con su misterioso vecino, regresa a la casa de su infancia donde se produce un doloroso reencuentro entre vivos y muertos al descubrir a sus padres, fallecidos 30 años atrás en un accidente, como si nada hubiera sucedido y con la misma edad y aspecto que el día de su muerte.

'Desconocidos' está protagonizada Paul Mescal ('Aftersun', 'Criaturas de Dios', 'Gladiator 2'); Andrew Scott ('1917', 'Fleabag'); Claire Foy ('First Man', 'The Crown', 'Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte') y Jamie Bell ('Billie Elliot', 'Las aventuras de Tintín', 'Rocketman'). The Walt Disney Company Iberia (Searchlight Pictures) distribuye la película en España.

Propuesta por Alemania para los Óscar, 'Sala de profesores, de Ilker Çatak (Stambul Garden), ha sido la película triunfadora de los premios del cine alemán --incluidas mejor película, dirección, actriz y guion--, además de recibir los premios CICAE y Europa Cinemas de la sección Panorama de la Berlinale.

Leonie Benesch ('La cinta blanca', 'El profesor de persa', 'The Crown') interpreta a una joven e idealista profesora que comienza su primer trabajo en una escuela de secundaria. Un pequeño hurto que la maestra decide investigar por su cuenta desencadena una serie de consecuencias en las que se entrecruzan los prejuicios, los límites de la privacidad, el acoso escolar y el rol inquisitorial de las redes sociales. A Contracorriente Films se encarga de la distribución del film.

'The Shadowless Tower', último título a concurso en Sección Oficial, hace referencia al templo budista de la Torre Blanca de Beijing, cuyo excéntrico diseño hace difícil ver su sombra.

El cineasta chino Zhang Lu (Mang zhong, Dooman River, Yanagawa), premiado en los festivales de Berlín y Cannes, usa esta metáfora para narrar esta historia humanista y tierna, estrenada en la Berlinale, sobre un crítico gastronómico de pequeños locales en decadencia, divorciado y solitario, cuya vida gris se ve alterada cuando una joven fotógrafa que trabaja con él lo anima a retomar la relación con una hija distante y acercarse a su padre, a quien no ve hace más de cuarenta años.

La torre, símbolo de un protagonista con la sensación de que no proyecta sombra alguna en el presente, es también el faro que guía al personaje en su laberinto emocional.

ESTRENOS MUNDIALES Y HOMENAJE

Fuera de concurso, la Sección Oficial ofrecerá el estreno mundial de 'Cristina García Rodeo: La mirada oculta', película donde la cineasta Carlota Nelson aborda la obra y figura de la artista visual manchega, primer fotógrafo español en formar parte de la Agencia Magnum, Premio Nacional de Fotografía y Medalla al Mérito en las Bellas Artes.

El filme acompaña a García Rodero por distintas fiestas populares en España y la India, así como sus exposiciones y trabajo diario, y plasma su particular forma de trabajar, que huye del tópico y lo exótico para buscar detrás de lo evidente.

Para ello, comparte las emociones y los sentimientos de los retratados, estilo que durante más de medio siglo ha forjado el prestigio de una fotógrafa capaz de ver el alma humana tras las miradas y los gestos.

Seminci entregará un premio especial a la Creación Artística a Cristina García Rodero, quien acudirá a Valladolid para asistir al estreno de una película que rinde homenaje a una pionera en retratar cómo se celebra la vida, el amor, la belleza y la muerte en el mundo. Wanda Films produce y distribuye la película en España.

Seminci programa como proyección especial el estreno mundial de 'No, no quiero', segundo largometraje de la cineasta española Belén Santos ('Los dioses de verdad tienen huesos'), que documenta y denuncia la realidad de los matrimonios forzados en España a través de los testimonios de cuatro jóvenes mujeres obligadas a casarse con hombres a los que no conocían, por imposición familiar.

Aya y Amy son afrodescendientes nacidas en Cataluña, Jamila es de origen marroquí nacida en el Sur de España y María procede de Bangladesh pero creció en Badalona. Cada una de ellas sufrió, de distinta forma, este tipo de esclavitud moderna tipificada como delito en nuestro Código Penal.

La cineasta les da voz, para que cuenten cómo fueron capaces de rebelarse, ayudarse y enfrentarse a sus familias, abandonándolo todo para empezar una nueva vida. Vertigo Films produce y distribuye este largometraje en España.