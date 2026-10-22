Serrat reconoce que nunca se ha planteado publicar sus poemas: "He entrado en un proceso de destrucción de papeles"

El cantautor Joan Manuel Serrat (derecha) junto a Antonio Marín Albalate en el salón de actos del Ayuntamiento de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Joan Manuel Serrat ha reconocido este jueves que nunca se ha planteado publicar los poemas escritos a lo largo de su vida y ha confesado que ha entrado en un "proceso de destrucción de papeles", en el transcurso de una charla mantenida en León con Antonio Marín Albalate, poeta y estudioso de su vida y obra.

Para hacer una publicación, ha señalado, habría que "pasar por encima de uno mismo" y abrir carpetas guardadas en otras épocas de la vida. Tras admitir que desecha más de lo que guarda, se ha mostrado convencido de que todavía le queda "mucho que tirar".

Para el artista, escribir es un trabajo riguroso que no se nutre únicamente de la inspiración, sino que requiere talento y, sobre todo, esfuerzo y rutina. "Yo trabajo por las mañanas llueva, truene o nieve. A una hora me siento a escribir (...) y es como una locomotora: un día no sacas nada, al siguiente tampoco, al quinto tampoco, al sexto y al séptimo descansas y luego sigues, sigues, sigues, y, de pronto, empiezan a salir cosas y entonces ahí entras en una dinámica de relato", ha apuntado.

El autor ha plasmado por escrito a lo largo del tiempo ocurrencias o fantasías --declina referirse a sus memorias-- para que sus hijos y nietos tengan "una excusa menos para olvidar el pasado". Estos papeles, ha asegurado, están "a salvo del fuego personal". Al respecto, ha explicado que cuando empieza a estirar el hilo de la memoria comienzan a salir cosas que estaban enterradas y asoman de una manera a veces conmovedora, de forma que el pasado "se te mete en la tripa". Este trabajo, ha añadido, tiene una ventaja porque lleva al artista a la propia conmoción y cuando es capaz de plasmar a veces surgen cosas "mágicas".

Para Joan Manuel Serrat la poesía es un "arma de futuro" a la en estos momento le cuesta mucho "encontrar municiones para abrirse paso" y, en el actual contexto de la digitalización, considera indispensable que la tecnología conviva con la escritura y la lectura.

"LOS IDIOMAS NO SON SONIDOS, SON SENTIMIENTOS"

Tras repasar con Antonio Marín algunas de las letras musicalizadas durante su trayectoria, la conversación se adentró en las dificultades de la traducción de la poesía a otros idiomas, algo que a Joan Manuel Serrat le parece "tremendamente difícil". "Los idiomas no son sonidos, son sentimientos, hay sentimientos en cada palabra. Un mismo concepto tiene varias palabras y cada palabra tiene diferentes sentimientos y diferentes aplicaciones (...) Admiro mucho a aquellos que son capaces de traducir poemas y son capaces de transmitir la emoción. El poema es emoción", ha argumentado.

De entre todos los autores que han aflorado durante el diálogo, Serrat se ha detenido en Mario Benedetti por tratarse de un poeta que "siempre potenciaba la canción". "Potenciaba que de sus versos se hicieran canciones. Consideraba que era una oportunidad muy grande para comunicarse, el verso. El verso, al ponerle música, se ampliaba el espectro de gente que podía conocer su poesía. Eso lo veo muy claro, a diferencia de otros poetas que siempre han tratado la canción como un arte menor", ha ahondado.

Para el autor, Mario Benedetti, Antonio Machado o Miguel Hernández son "grandes poetas que hacen maravillosas canciones", ya que trabajaron la poesía con musicalidad. En este contexto, ha recordado que cuatro de sus trabajos han estado dedicados a estos tres escritores.

"SOY UN SUPERVIVIENTE" Antonio Marín Albalate se ha referido a Serrat como una leyenda, a lo que el cantautor ha contestado que la afirmación suena "muy romántica": "Si soy alguna cosa en concreto, soy un superviviente. Porque estar a mi edad, poder estar aquí, estar bien, estar contento, estar con buen ánimo, con una salud más que aceptable (creo), es para estar muy bien y muy feliz", ha resuelto.

Para el artista no es necesario escribir canciones "para estar vivo" y, en este sentido, ha asegurado que tiene mucha actividad a pesar del cambio de vida tras la retirada de los escenarios.

Joan Manuel Serrat ha cerrado su estancia en León con este diálogo, que se enmarca en el Festival Internacional Palabra 2026, tras recibir ayer el XXIV Premio Leteo en reconocimiento a su excelencia artística, su compromiso y su conciencia cívica.