Serrat sostiene que la censura es una "monstruosidad" que hay que combatir, sobre todo si procede de cargos políticos

El cantautor y Premio Leteo 2026, Joan Manuel Serrat, en el Ayuntamiento de San Marcelo de la capital leonesa. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Joan Manuel Serrat ha manifestado este miércoles que la censura es "una monstruosidad" y es necesario combatir cualquiera de sus muestras, especialmente si proviene de ciudadanos que ocupan cargos políticos.

"La censura evidentemente es una monstruosidad, es algo que está absolutamente reñido con la libertad, absolutamente, y cualquier muestra de censura debemos combatirla, y mucho más cuando esta se produce por parte de ciudadanos que están en cargos políticos, y desde los cuales tienen que responder frente a toda la sociedad, no frente a sus intereses; frente a todos, no solamente de acuerdo a sus pequeños y mezquinos mundos", ha recalcado.

Serrat se ha pronunciado de este modo al ser preguntado si cree que podría repetirse la censura de los años de dictadura en España tras conocer iniciativas como la de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, liderada por Alberto Díaz Pico (Vox), que veta las subvenciones para largometrajes "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

El artista ha añadido que durante el franquismo la censura estaba muy cimentada e institucionalizada dentro del Régimen y cada vez que él daba un concierto tenía que presentar la Dirección General de Seguridad las canciones que iba a interpretar y el censor decía si podía o no podía cantarlas y qué frases debía suprimir.

Respecto a su postura de cara a la cita con las urnas del 29 de noviembre, el cantautor ha señalado que unas elecciones son siempre "una prueba de fuego" tanto para quienes se postulan como candidatos como para los electores.

En su opinión, es un momento "buenísimo" para poder decir lo que cada uno piensa respecto a la situación actual en España, marcada por el "maltrato" que lo público recibe por parte de quienes deben favorecer su expansión y se ha referido a las dificultades que manifiestan los docentes de la educación pública, las "escaseces" con las que se mueve la sanidad o el problema de la vivienda, que "ha colmado ya todos los vasos".

En cuanto a su postura respecto a las movilizaciones en España, Francia o Portugal, ha sostenido que los problemas de los españoles también suceden en otros lugares del mundo. "Las respuestas son evidentes. Donde no ha sido capaz de llegar el conocimiento llegará la realidad", ha apostillado.

EL RESULTADO DE "MUCHOS AÑOS DE DESGASTE"

Al respecto, ha añadido que lo que ocurre en estos momentos en España es el resultado de "muchos años de desgaste, de la ilusión", una situación que ha enmarcado en un contexto "complicado" en cuanto a la voz pública en el que "hay que andar con mucho cuidado para ir desgranando las voces de los ruidos y para ir separando el polvo de la paja" y ha reiterado que "es un gran momento para que la gente pueda manifestarse".

Joan Manuel Serrat ha realizado estas declaraciones en el Comnsistorio de San Marcelo de León, donde ha tenido un encuentro con los medios de comunicación antes de recoger el Premio Leteo 2026.