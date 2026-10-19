Siete meses de prisión por agredir a dos policías porque su coche "molestaba" para hacer una foto

LEÓN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón y una mujer han sido condenados por la Audiencia Provincial de León a siete meses de prisión tras agredir a dos agentes policiales en 2023 al considerar que su vehículo estacionado en la Plaza de Regla de la capital leonesa les "molestaba" para hacer una foto de la Catedral.

La Audiencia Provincial de León ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la pareja y recurrido por el Ministerio Fiscal, por lo que se ratifica la condena interpuesta por la Audiencia Provincial al varón de siete meses de prisión por un delito de atentado en concurso ideal con un delito leve de lesiones (sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal), un mes de multa con una cuota diaria de seis euros y el pago y pago de dos quintas partes de las costas procesales.

En cuanto a la mujer, se ratifica la condena de siete meses de prisión por un delito de atentado en concurso ideal con dos delitos leves de lesiones (sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal), un mes de multa con una cuota diaria de seis euros y el pago de tres quintas partes de las costas procesales.

Como responsabilidad civil deberán indemnizar conjunta y solidariamente a uno de los agentes policiales con 350 euros y, en el caso de la mujer, a otro de los agentes con 350 euros. Contra esta resolución puede interponerse recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera probado que sobre las 1.45 horas del 22 de octubre de 2023 el varón condenado se encontraba en la Plaza de Regla de León y se dirigió a los agentes de la Policía Nacional para pedirles que retirasen su vehículo de donde estaba estacionado porque "le molestaba para realizar una fotografía".

"QUIERO HACER LA PUTA FOTO, PONEROS EN OTRO LUGAR"

A continuación, su pareja se aproximó a los agentes y les comenzó a increpar mientras decía: "Trabajáis para mí, quitar el coche ya, que quiero hacer la puta foto, poneros en otro lugar". Ante tal comportamiento, los agentes procedieron a requerirles la documentación para su identificación, a lo que se negaron de forma reiterada, se encararon a una de las policías y le hicieron aspavientos violentos.

La acusada amenazó e insultó a los efectivos policiales de forma agresiva y desafiante y cuando le comunicaron que iba a ser denunciada, se encaró con uno de ellos al que insultó e intentó dar cabezazos, además de decirles: "perros de mierda, sois unos auxiliares míos como los putos jueces, os voy a dar una hostia", a la vez que hacía gestos con intención de agredirlos. Finalmente, propinó un golpe en el pecho a uno de los agentes y un puñetazo en el brazo a otro.

En ese momento el varón se abalanzó y golpeó por la espalda a un agente, por lo que ambos fueron detenidos.