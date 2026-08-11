Siete vehículos del SPEIS de Diputación reforzarán la seguridad en los puntos de observación en Segovia

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SEGOVIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia ha diseñado un plan operativo para los siete puntos oficiales para ver el eclipse en la provincia, y en cada uno de ellos se ubicará un vehículo de intervención rápida (VIR), dotado de dos bomberos y con capacidad de extinción, rescate y salvamento.

En el documento redactado sobre el plan operativo, se contemplan como destinos oficiales los municipios de Arcones, Ayllón, Boceguillas, Collado Hermoso, Otero de Herreros, Riaza y Turégano, con el objetivo principal de garantizar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier emergencia que pudiera producirse durante la jornada.

Cada uno de los ayuntamientos de estos municipios hadefinido un itinerario principal de entrada y otro de salida a las zonas de observación, con recorridos diferenciados siempre que sea posible, así como accesos permanentemente libres para los vehículos de emergencia.

Asimismo, las zonas de aparcamiento estarán delimitadas, libres de vegetación seca y residuos y dispondrán de calles interiores para la circulación y mantener un vial de emergencia despejado de vehículos.

El plan provincial establece un estacionamiento ordenado por filas y, siempre que la capacidad de cada emplazamiento lo permita, diferenciar los vehículos por categorías, en turismos, furgonetas, autocaravanas y autobuses.

Entre las medidas de seguridad, el plan prohíbe expresamente encender fuego, utilizar barbacoas y hornillos, y cualquier otro sistema de generación de llama o calor, y veta el lanzamiento de material pirotécnico.

Asimismo, recoge la señalización de modo especial elementos como cunetas, tajeas, taludes, finales de camino, obstáculos, cambios de rasante y zonas no transitables, para evitar incidentes del público asistente.

Cada zona de observación debe reservar, siempre que sea posible, un área específica para emergencias, situada próxima al acceso principal, libre de obstáculos y con salida inmediata.

El SPEIS desplegará los siete vehículos de intervención rápida (VIR), con dos bomberos cada uno y capacidad de extinción, rescate y salvamento, para cubrir las siete zonas operativas indicadas como lugares oficiales de observación del eclipse. Estos equipos podrán intervenir de forma autónoma, sin necesidad de apoyo adicional, hasta la llegada de refuerzos si la situación lo requiriese.

La dirección operativa del dispositivo recae en el oficial director técnico del SPEIS, mientras la supervisión se realizará desde el parque central de Palazuelos de Eresma o desde el parque de zona de Boceguillas. El Puesto de Mando Móvil Técnico de Bomberos (PMTB) ha sido designado como el punto permanente de enlace y coordinación con el resto de servicios de emergencia que puedan intervenir.