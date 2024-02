Sigourney Weaver, sobre abusos en el cine: "El 'Me too' no iba a cambiar las cosas de la noche a la mañana"

La actriz agradece el Goya Internacional y ensalza el cine español, que no está sujeto al "dinero", "como sucede en Hollywood"



La actriz estadounidense Sigourney Weaver, que recibirá el Goya Internacional en la 38 edición de los Premios, ha condenado los abusos sexuales en la industria del cine y ha señalado que cuando explotó el movimiento del 'Me too' en Hollywood se sabía que las cosas no iban "a cambiar de la noche a la mañana".

"No puedo dejar de pensar en estas mujeres", ha confesado la actriz en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Valladolid, ciudad que acogerá mañana la gala de los Goya, al ser cuestionada por cómo valora que estos casos se sigan produciendo años después de que ella misma denunciase el sexismo en la industria, todo ello cuando en el cine español han salido a la luz denuncias de este tipo.

La intérprete ha lamentado que estos casos se sigan produciendo y ha agradecido a las mujeres víctimas que alcen la voz contra los abusos porque así intentan "que la industria sea más segura" para todas.

En este sentido, ha apuntado que desde que explotó el 'Me too' se sabía que la situación "no iba a cambiar de la noche a la mañana", pero ha incidido en que se está "en proceso" en todos los campos. "El movimiento si sirve para que se arroje luz en la existencia de estos casos", ha aseverado, para reivindicar que ha impactado en el empoderamiento de las mujeres: "Para decir no, para decir para. Hay una diferencia notable".

Weaver, tres veces nomimada al Oscar, se ha referido, por otro lado, a la igualdad en el cine, la cual ha reconocido que aún no se ha alcanzado, si bien ha señalado que cree que si va a poder ver ese momento. "Creo que lo vamos a ver y va a ser gracias a las propias mujeres, quienes lo están haciendo posible", ha destacado, para poner como ejemplo la película 'Barbie', que tiene es "punto de vista distinto".

Por otro lado, la intérprete se ha mostrado "emocionada" por el Goya Internacional que recogerá en la gala de este sábado en Valladolid y ha ensalzado el cine español que, ha dicho, cuenta historias "concretas, diversas y originales", que no están sujetas solo al "dinero y las franquicias", "como sucede en Hollywood".