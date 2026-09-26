Sindicato de Vivienda pide responsabilidades tras la actuación policial "desproporcionadamente violenta" en Valladolid

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda de Valladolid ha celebrado la afluencia en la concentración convocada por el desahucio de Maricarmen que tuvo lugar el viernes, pero ha criticado la actuación policial "desproporcionada" ante una actuación que ha definido como "pacífica" y ha llamado a la ciudadanía a continuar la lucha contra "el negocio de la vivienda".

La organización ha celebrado en un comunicado la asistencia de cerca de 1.700 personas a la concentración, que dio lugar a una manifestación "espontánea" en las inmediaciones de la calle Santiago y finalizó en la Plaza Mayor.

Sin embargo, ha censurado la actuación policial que ha tachado de "desproporcionalmente violenta", con momentos de tensión en los que "golpearon a, al menos, tres personas e identificaron a otras tres, amparados en la llamada ley mordaza".

"Las imágenes hablan por sí solas, las unidades de intervención policial atacaron la cabecera de la manifestación en la Plaza Zorrilla, sin que hubiera habido incidente alguno", ha lamentado la organización.

El Sindicato de Vivienda ha pedido responsabilidades a la delegación del Gobierno por la actuación policial y ha lamentado la "hipocresía" del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez.

"El gobierno más progresista de la historia podrá intentar ponerse la medallita en estas movilizaciones, pero vemos cómo no dudan en mandarnos a la policía para intentar amedrentarnos", ha señalado el Sindicato de Vivienda.

La organización ha agradecido el apoyo recibido en la convocatoria y ha hecho un llamamiento para continuar la movilización social que ha aumentado esta semana por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el pasado miércoles en Madrid.