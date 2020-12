Sindicatos médicos critican la inacción de la Junta que sigue sin convocarles para desbloquear la situación

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad han criticado la "inacción" de la Junta, su "desprecio" a los profesionales, que consideran una "ofensa" a toda la población que atienden, al señalar que siete días después de la última reunión con la Consejería de Sanidad se les sigue sin convocar para "desbloquear" la situación provocada por la aplicación del decreto de prestaciones personales.

Así, a través de un comunicado remitido a Europa Press, recuerdan que en la reunión de la pasada semana y después de las declaraciones realizadas por todos los responsables políticos se formalizó un compromiso de reunión con el presidente de la Comunidad para "desbloquear" la situación, además de transmitirles la intención de negociar, "desde cero", medidas voluntarias y en positivo.

"Todos los sindicatos recogimos su guante, mostrando nuestra disponibilidad a negociar siempre y cuando se retire el Decreto o no se desarrolle, pedimos un gesto y una propuesta por escrito. Pasados siete días no vemos ningún movimiento, no nos han enviado ninguna convocatoria, lo que nos reafirma el desprecio de la Junta hacia los trabajadores y sus representantes", explican.

Una situación que, a juicio de los sindicatos, demuestra que la palabra de la Junta "no vale nada" y su "incapacidad es total". "La Consejería no ha sido capaz de gestionar correctamente ni tan siquiera la vacunación antigripal que se hace todos los años", reprochan.

Mientras tanto, denuncian los gerentes nombrados toman decisiones "en contra" de los derechos de los trabajadores, basándose en una normativa que no se iba a aplicar pero que, critican, sirven para instaurar medidas que eliminan derechos de los profesionales de Sacyl.

"Desde nuestras organizaciones, legítimas representantes de los intereses de todos los empleados de Sacyl, exigimos del presidente de la Junta que cumpla sus promesas, y esta tarde, en el pleno de las Cortes, no decepcione una vez más a los profesionales de nuestra Sanidad. Conteste a nuestra petición y fije una fecha para iniciar la negociación en positivo que los sindicatos de Mesa Sindical estamos ofreciendo", apelan.

Para los sindicatos la "inacción" del Gobierno regional y su "desprecio" a los sanitarios es una "ofensa" a toda la población que atienden. "Como profesionales de la sanidad y como usuarios no consentiremos que destruyan el sistema sanitario que hemos construido entre todos y, si no hay respuesta, seguiremos movilizándonos hasta que retiren todas las medidas que lesionen los derechos de los que están plantando cara frente a la pandemia. La siguiente actuación es una recogida de firmas", concluye.