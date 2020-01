Ausencia de sindicatos sorianos a la Mesa de Educación para modificar las plantillas

Actualizado 20/01/2020 14:06:30 CET

Las organizaciones sindicales sorianas no han asistido a la Mesa Sectorial de la Consejería de Educación, que se iba a celebrar este lunes para acometer el proceso de modificación de las plantillas jurídicas de los Centros Educativos Públicos de la Enseñanzas No Universitarias para el curso 2020/2021 por considerar un "criterio general impuesto" que "no tiene en cuenta necesidades como las del medio rural soriano".

Esta modificación (supresiones/amortizaciones o creaciones de puestos de las plantillas jurídicas) determina, junto a las jubilaciones, las vacantes que se ofertan en los concursos generales de traslados.

Las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación (STE, CSIF, UGT, ANPE y CCOO) han manifestado su decisión unánime de no asistir a la reunión, secundada igualmente por las organizaciones sin presencia en la Mesa Sectorial de Educación (CGT y ASPES), según ha explicado este lunes el representante de la Junta de Personal Docente de Soria, Amancio Romera.

"Las organizaciones sindicales ya manifestamos nuestra disconformidad con estos criterios en la Mesa Sectorial celebrada, el pasado mes de noviembre, por entender que son criterios economicistas, asentados en los recortes y que no tienen en cuenta las necesidades pedagógicas y la despoblación que sufre nuestra Comunidad", ha señalado Romera.

Asimismo, ha recalcado que consideran "un despropósito" incluir propuestas de transformación de plazas ordinarias en plazas bilingües, cuando "no se sabe nada sobre el modelo bilingüe en Castilla y León, paralizado desde principios del año pasado".

45 PUESTOS MENOS EN EL MEDIO RURAL

Las organizaciones sindicales de Soria han explicado que se han perdido "45 puestos de trabajo en el medio rural y se han eliminado 35 plazas en los institutos" desde el año 2011 hasta la actualidad por las decisiones tomadas por la Junta en relación a las plantillas jurídicas.

En este sentido, han pedido hacer atractivas las plazas educativas en la provincia de Soria, de manera económica y también obteniendo más puntuación en los traslados, ya que aseguran que el 80 por ciento de la plantilla en el medio rural es "interina".

"Los criterios de negociación de plantilla son uniformes tanto par aun instituto de Valladolid como para otro de Arcos de Jalón, pero no tienen en cuenta el número de población", ha lamentado Romera, en relación a la pérdida de los puestos de trabajo en la provincia y ha recalcado que dichos criterios deberían ser "los previos a la crisis de 2011".