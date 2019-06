Sobreseída la querella del alcalde de Santervás acusado de montar su bodega en una panera cedida por la Junta

Publicado 04/06/2019 18:24:53 CET

MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Medina de Rioseco (Valladolid) ha resuelto sobreseer la querella por presuntas injurias que el alcalde de Santervás, el 'popular' Santiago Baeza, presentó contra un vecino que le acusó de montar una bodega particular en una panera cedida por la Consejería de Agricultura y Ganadería, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Las críticas del querellado, Juan Carlos Flores, concejal en Santervás entre los años 1995 y 1999, habían quedado plasmadas en un artículo de opinión recogido por la revista 'Tierra de Campos' editada por Toma la Palabra, bajo el título 'La Panera del Senpa', en la que mostraba su disconformidad con el hecho de que el alcalde y su mujer disfrutaran "por la cara", en beneficio particular, de una panera que la Administración regional había cedido gratuitamente al Ayuntamiento, privando a éste de los ingresos que el Consistorio podría obtener por el alquiler de las instalaciones.

El aludido presentó denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil de Villalón de Campos el día 7 de marzo del presente año, tras lo cual querellante y querellado prestaron declaración el día 9 de abril en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Rioseco.

En su declaración, Santiago Baeza reconoció que en 2002 optó a la subasta de esta panera, por la que ofreció 600 euros y pico al año--el inmueble tiene casi 600 metros cuadrados de superficie--y que, efectivamente, allí tiene su negocio de vinos.

Lo llamativo es que, según él, la Junta le adjudicó la panera por cinco años renovables, pero lleva ya 17. Reconoció incluso que desde hace dos años no paga nada por ella, y que es la propia Junta la que le dijo que no lo hiciera hasta que volvieran a sacar este tipo de bienes a subasta.

Oído pues el testimonio de uno y otro, el Juzgado de Rioseco, de conformidad con la postura del fiscal, ha acordado el sobreseimiento de la querella tras enmarcar las expresiones denunciadas como injuriosas en el contexto de crítica política.

Justifica también su decisión en que ha quedado acreditado, "a la vista de la documentación aportada y lo declarado por el propio denunciante, que éste disfruta de la nave denominada 'La Panera' en virtud de concesión administrativa y que es cierto que en ella ha instalado un negocio particular y que, si bien inicialmente abonaba una cantidad como contraprestación por el uso, desde hace dos años no abona la misma al haber finalizado la concesión, permaneciendo no obstante en el uso del inmueble".

Así, la jueza entiende que "no resulta debidamente justificado el 'animus injuriandi' propio del delito que nos ocupa, por lo que procede acordar el sobreseimiento provisional y archivo de la presente causa".

El querellante suscitó ya en su día la polémica al ofrecer a

Santervás de Campos como sede del futuro Almacén de Resíduos Nucleares que al final se llevó Villar de Cañas, en Cuenca.