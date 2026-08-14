Sofocan un incendio en el cuadro eléctrico de un colegio de Ponferrada (León)

Archivo - Vehículo de los bomberos de Ponferrada. - JCYL - Archivo

LEÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en un cuadro eléctrico de un colegio de Ponferrada (León) ha activado a Bomberos, Policía Municipal y Policía Nacional que han acudido a prestar las ayudas necesarias para su extinción.

El 1-1-2 ha recibido el aviso a las 12.32 horas. Cuatro personas, que se encontraban en ese momento en el centro, el colegio San Andrés La Borreca, han señalado que las llamas se han originado en un cuadro eléctrico y que ellas mismas, con la ayuda de un extintor, habían conseguido controlarlo sin que hayan sufrido ningún tipo de daño.

Aún así, las dotaciones del cuerpo de extinción municipal, así como de los cuerpos de seguridad local y del Estado, han acudido al lugar, ubicado en la calle Las Escuelas.