La soprano María Espada y el coro De Mvsica Antiqva, en concierto el martes a favor del Centro del Cáncer de Salamanca

Publicado 26/10/2018 15:04:38 CET

SALAMANCA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La soprano María Espada, el pianista Pablo López, el clarinetista José Vicente Castillo y el coro De Mvsica Antiqva, bajo la dirección de Camino Berciano, ofrecerán un concierto en beneficio del Centro de Investigación del Cáncer (CIC), institución mixta de la Universidad de Salamanca y del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), una cita que tendrá lugar el 30 de octubre a las 20.30 horas en el Teatro Juan del Enzina.

En la presentación del concierto han estado presentes el vicerrector de Política Académica y Participación Social de la Universidad de Salamanca, Enrique Cabero; el director del Centro de Investigación del Cáncer, Eugenio Santos; la soprano María Espada, y el investigador del CIC y miembro del coro De Mvsica Antiqva, Alberto Fernández Medarde.

En su intervención, Cabero ha destacado que "se trata de un concierto extraordinario de carácter especial y que cuenta con una soprano excepcional, como es María Espada"; asimismo, ha remarcado que el recital "tiene una doble finalidad: el deleite musical y la colaboración ciudadana con un centro tan querido para la comunidad universitaria como es el Centro de Investigación del Cáncer".

Por su parte, Eugenio Santos ha agradecido "en nombre de los trabajadores del CIC" al Servicio de Actividades Culturales y a los intérpretes" la puesta en marcha de esta iniciativa y se ha comprometido a "sacarle el mayor partido a lo recaudado en este concierto".

El programa incluirá 'El pastor en la roca' para soprano, clarinete y piano, de Franz Schubert; 'Sure on this shinning night' para coro y piano, de Morten Lauridsen; 'Hymne hör mein bitten', para coro, soprano y piano, de Felix Mendelssohn; y el 'Kyrie de la Misa Nelson' para coro soprano y piano, de Joseph Haydn.

Las entradas, cuyo importe estará destinado a la financiación de los proyectos de investigación que tiene en marcha el CIC, tienen un precio de diez euros y se pueden adquirir a través de la web del Servicio de Actividades Culturales de la USAL, en Mercatur (Calle Benedicto XVI), Long Play (Calle Rúa Mayor) y una hora antes del comienzo del espectáculo en el propio Teatro.

Tanto el vicerrector como el director del CIC han recordado también que existe la posibilidad de hacer aportaciones en la 'Fila Cero', para aquellas personas que no puedan asistir al concierto o que quieran colaborar económicamente con el centro.