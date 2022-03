Soria ¡Ya! votará en contra de la investidura de Mañueco porque tiene mayoría suficiente y no les necesita

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La agrupación de electores Soria ¡Ya! votará en contra de la investidura del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León ya que, según ha evidenciado el portavoz de los sorianos, Ángel Ceña, tras el acuerdo entre PP y Vox ambas formaciones cuentan con mayoría suficiente.

"No nos necesitan", ha asumido Ceña que ha aclarado que el acuerdo rubricado finalmente entre el PP y Vox no supone que en Soria ¡Ya! no estén dispuestos a dialogar en el futuro para conseguir "cosas concretas" ajustadas a los programas electorales en los que ve coincidencias.

"Esperamos poder dialogar y conseguir cosas concretas para Soria", ha continuado Ceña a la espera ahora de poder hablar con quien gobierne y con los futuros consejeros para intentar lograr los postulados que defiende la agrupación de electores sorianas y que Ceña ve buenos para Soria y para la Comunidad Autónoma porque suponen una lucha frente a la despoblación y porque buscan el reequilibrio por lo que no ve problema en avanzar por ese camino.

Ceña ha sido tajante al rechazar referirse a las reivindicaciones de la agrupación de electores de Soria como "localismos" o "provincialismos" y ha aclarado que desde Soria 'Ya! defienden "demandas para un país mejor" y "más equilibrado territorialmente". Y preguntado por las declaraciones de intenciones de Vox para atender las demandas de las provincias, ha considerado que tienen "muy poca concreción" o que responden a "declaraciones de intenciones generales" pero sin proyectos concretos por lo que ha abogado por esperar "a ver qué se manifiestan en lo concreto".

Preguntado por las negociaciones que mantuvo Soria 'Ya! con el PP sobre la Presidencia de las Cortes, finalmente truncadas, ha confirmado que hubo una reunión el pasado jueves en la que llegaron a redactar un acuerdo para nombrar a un presidente del PP --ha aclarado que no se habló de nombres-- a cambio de criterios en el reparto de fondos europeos y de reformas en el transporte sanitario de la provincia.

Ceña ha realizado estas declaraciones tras la reunión mantenida esta jueves por un espacio cercano a media hora con el nuevo presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, un encuentro que ha calificado de "muy cordial" y "muy colaborativo" en el que el nuevo jefe del Legislativo se ha mostrado "muy interesado" en que la actividad parlamentaria funcione "con fluidez" y de una manera "muy imparcial".