Sube un 3,5% el empleo turístico en CyL, frente a un 4,3% en España

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó un 3,5 por ciento en Castilla y León en septiembre, ocho décimas por debajo de la media donde subió un 4,3 por ciento, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Según este informe el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las comunidades autónomas. En cifras absolutas el mayor aumento se dio en Cataluña mientras que Comunidad Valenciana lideró el incremento en términos relativos (6,0 por ciento).

En el caso concreto de Castilla y León alcanzó los 81.420 ocupados, un 3,5 por ciento más, de los que 62.049 son asalariados, un 4,8 por ciento más, de nuevo por debajo de la media (5,0 por ciento), y 19.371 autónomos, un 0,5 por ciento menos, cuando en España crecieron un 1,0 por ciento.