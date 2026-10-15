Subvención de 7,3 millones para una plataforma logística automatizada del sector alimentario en Aguilar

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 7.303.410 euros a la sociedad Logística Avanzada del Norte, S.L. para desarrollar el proyecto denominado 'Plataforma de logística avanzada altamente automatizada para el almacenamiento inteligente de mercancías DECA-LOG'.

Se trata de una nueva instalación logística avanzada en Aguilar de Campoo (Palencia), que tiene como objetivo centralizar y modernizar bajo un modelo de gestión de unidades de carga procedentes de distintas plantas productivas del sector alimentario.

La inversión prevista por la empresa ascenderá a 49.996.800 euros e incluirá un silo automático de alto rendimiento, climatizado con naves de cabecera, playa de muelles y operado por transelevadores de alta velocidad. La nueva instalación contará con una superficie de 22.200 metros cuadrados, tendrá una capacidad para 37.400 palets y dará servicio tanto a la fábrica de galletas Gullón como a terceros con 10 nuevos empleos.

Este proyecto pondrá en marcha un sistema de almacenamiento inteligente y automatizado que minimice el consumo de energía primaria, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte y maximice la eficiencia operativa y ambiental de la cadena de suministro.

En este sentido, la actuación se engloba en procesos de descarbonización y reducción de energía primaria que se consigue con el uso de vehículos de guiado automático (LGV) que transportarán de forma autónoma los palés hasta las playas de expedición, donde se organizarán de manera inteligente según el pedido y la secuencia de carga, así como transelevadores para la manipulación y el transporte interno de mercancías, todo ello automático de tecnología 100 % eléctrica.

Gracias a estos equipamientos planteados, se estima una reducción directa de la huella de carbono interna en las operaciones de manipulación de entre 20% y 25% en comparación con un almacén convencional de la misma capacidad operativa y una reducción del consumo intralogístico de entre el 25% y el 30% por unidad transportada.

El sistema logístico abarcará no solo el movimiento y almacenamiento de mercancías, sino también la planificación estratégica de operaciones, la gestión inteligente de inventarios, la preparación automatizada de pedidos (picking), la consolidación de cargas, y la expedición eficiente hacia múltiples destinos.

Todo ello se apoyará en sistemas de gestión de almacenes (SGA), tecnologías de identificación y captura de datos, y herramientas de análisis que permiten la toma de decisiones basada en datos, incluyendo la monitorización en tiempo real de la huella de carbono y de los consumos energéticos por pasillo de los procesos operativos para asegurar una operatividad de bajas emisiones.

Entre sus operaciones se incluirán la recepción automatizada de productos procedentes de distintos operadores del sector alimentario y la expedición secuenciada bajo modelos Just-in-Time, consiguiendo además minimizar la generación de posibles residuos dada la precisión absoluta del embalaje y enfardado automatizado.

Esta línea de ayudas financia inversiones productivas de grandes empresas en las provincias de Palencia y León dentro del programa europeo del Fondo de Transición Justa 2021-2027.