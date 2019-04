Un surfero vallisoletano adaptado lanza campaña por su participación en el Mundial de 2019

Actualizado 24/04/2019 17:44:37 CET

Su lesión medular hace que necesite asistencia en el mar, por lo que precisa cubrir los gastos de entrenamiento y traslados

El próximo Mundial de Surf Adaptado tendrá lugar el próximo mes de diciembre de 2019 en California, en la playa de 'La Joya', en fecha aún por concretar, y el vallisoletano Ángel Luis Curiel quiere estar allí.

Para ello, y con el objetivo de cumplir un sueño, Curiel, de 39 años y afincado en Málaga, ha lanzado esta semana una campaña de 'crowdfunding' en redes sociales.

Ángel Luis Curiel sufrió un accidente en 2012 que le dejó tetrapléjico por una lesión medular a nivel cervical. Paradójicamente, el lugar donde tuvo este accidente fue en el mar, tras un salto desafortunado. Un segundo siniestro, al recibir el impacto de una tabla de surf en un ojo, a punto estuvo de dejarle tuerto, explica con humor en declaraciones a Europa Press.

Pero es este mismo medio el que le ayuda a mantenerse en forma y a reducir los dolores que le provoca esta parálisis parcial de sus extremidades. "Quería quitarme el miedo al mar rápido así que al salir del hospital me acerqué otra vez al mar y en Salinas practiqué surf por primera vez", explica Curiel, que comenzó a caminar tras nueve meses de rehabilitación en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

Ángel, gracias a la rehabilitación, se recuperó de la tetraplejia y hoy sufre una hemiplejia que le afecta a su lado derecho, de forma que es capaz ya de andar sin ayudarse de muleta o bastón, aunque con muchas limitaciones. "Mi lado bueno, que es el izquierdo, carece de sensibilidad. Soy un personaje", apostilla este surfero también con sorna.

Según la Escuela de Surf de Cantabria, donde Ángel Luis ha recibido entrenamiento, la práctica de este deporte puede mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas con distintas capacidades.

Entre los beneficios que aporta para la salud -señalan en su web- la práctica de surf favorece el desarrollo de la potencia muscular y resistencia a la fatiga, el funcionamiento de las funciones vitales, el soporte esquelético... Y no solo eso, también contribuye a eliminar la ansiedad, mejorar la autoestima y la socialización.

De esto da buena cuenta Curiel: "Lo que una vez casi me quita la vida, ahora me la dio con más fuerza. El surf es el mejor deporte para mi rehabilitación. Me ayuda en los problemas musculares y de movilidad.

Y esto lo transmito intentando que más gente practique surf adaptado montando diferentes cursos y competiciones entre Cantabria y Málaga", explica.

De hecho, uno de sus grandes proyectos es crear la primera escuela de surf para adaptados en Cantabria, de la mano de la federación y la escuela cántabras.

CAMPAÑA DE 'CROWDFUNDING'

Desde que se aficionó al surf, Curiel tiene una ilusión: Poder competir en el mundial. Para ello, ha creado esta campaña de 'crowfunding' para recaudar fondos y así poder cubrir tanto los gastos del viaje a California de él y su entrenador, como los de las competiciones previas al campeonato, entre ellas la prevista los próximos días 4 y 5 de mayo en la playa cántabra de Somo.

Además, con los fondos recaudados, el deportista prevé la grabación de un documental que muestre los beneficios del surf a nivel terapéutico y motivacional.

Enlace de crowfunding: http://www.apontoque.com/es/proyecto/4433/a-por-el- mundial-de-surf-adaptado