El TAC celebra desde este miércoles y hasta el domingo su 23 edición con 49 propuestas, 46 compañías y 196 funciones

Tres estrenos absolutos, seis nacionales y 13 compañías extranjeras en un festival que recupera la calle con el doble de espacios urbanos

Un total de 49 espectáculos de 46 compañías --13 de ellas foráneas-- repartidos en 196 funciones, compone la oferta de un Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC) que arranca este miércoles, 25 de mayo, y que hasta el domingo buscará "recuperar la calle" una vez superadas las limitaciones de la pandemia, para lo que en esta 23 edición se duplican los espacios urbanos que acogerán representaciones.

Serán tres los estrenos absolutos del TAC, mientras que también habrá media docena de estrenos nacionales, así como un preestreno, en un conjunto de propuestas que sus responsables han defendido como "variadas" y de diferentes disciplinas que permitirá a vallisoletanos y visitantes encontrarse con el teatro, la danza, la música, circo, 'performance' y "todo tipo de manifestaciones escénicas.

En concreto, 'Geometrías de luz', de Javier Riera, con una intervención lumínica en el Paseo del Príncipe del Campo Grande; 'Autostop', de los vallisoletanos El silo-Casa de Cultura, y la 'performance' de Lokolook 'Nómadas en acción' serán los estrenos absolutos de este TAC.

A ellos se suman como 'premières' nacionales la escenografía sobre jirafas 'Les Girafes-Opérette animalière', de la compañía francesa Compagnie OFF; el espectáculo de danza 'Lignes de Vie', de los también franceses Akoreacro; el teatro de calle participativo 'Pucelarama', de los suizos Panorama Kino Theatre; el espectáculo de circo y teatro físico contemporáneo 'Mutabilia', de los portugueses Teatro do Mar, y los malabares de 'Tunnel', de los irlandeses Hippana. Además, Mireia Miracle Company preestrenará el espectáculo '#Sueña'.

Bajo el lema 'Ahora sí, ¡recupera la calle!' el TAC 2022 ofrecerá espectáculos con entrada libre hasta completar aforo, salvo en casos puntuales en los que será preciso retirar previamente las localidades, tal como explicó el director del festival, Juan Herrero, durante la presentación del mismo, celebrada el pasado 6 de mayo en el claustro del Museo Patio Herreriano de la capital, que será también uno de los escenarios de las propuestas que se acercarán a Valladolid.

En concreto, serán con entrada los espectáculos del Museo Nacional de Escultura de Ángel Durán, con 'The beauty of it', que estará en el claustro; José Antonio Portillo, con 'A pie', en la capilla, y Neonymus, con 'Polifonías inspiradas en un tiempo remoto', que se verá en el jardín.

También el de la compañía Toti Toronell y 'Libèlul.la', que estará en la plaza de la Universidad; en el Campo Grande para Djade y su 'Ohtli'; en el Archivo Municipal de Cultura para ver tanto Hippana, con 'Tunnel', como La víspera, con 'Murmullo, y en el Museo Patio Herreriano, donde estarán Vanesa Aibar y 'La Reina del metal' en el Patio de los Reyes, y la compañía La Sala, con 'Alive', en la sala 8.

Herrero subrayó que se trata del TAC "más callejero" de las últimas ediciones tras el fin de las restricciones y el compromiso del festival por "recuperar los espectáculos pensados y creados para el espacio urbano y "no convencionales".

Así, el TAC contará con 38 espacios buscados "tan cuidadosamente como los propios espectáculos" para que dialoguen entre sí, según subrayó Herrero, algunos de ellos empleados ya en la edición del año pasado, en tanto que otros espectáculos serán "itinerantes".

Esta edición recupera la Plaza Mayor, la de Poniente, el Mercado del Val, San Benito, el Museo Patio Herreriano, el Museo Nacional de Escultura, el Museo de la Ciencia, la Acera de Recoletos, la pista deportiva de Las Moreras, el Seminario, la Sala Serendipia, la calle Santiago y 'El Empecinado', del barrio Girón.

La guerra, el medioambiente o la lucha por la igualdad son algunos de los temas que, sin perder el "tono festivo" del TAC, podrán verse en unos espectáculos en los que la pureza de géneros se diluye cada vez más con "hibridaciones" en los que "el teatro se funde con la danza, la música está muy presente, y el cariz performativo es muy importante", según señaló el director.

Los artistas de Valladolid estarán representados por Alicia Maravillas, LokoLook, El Silo-Casa de Cultura, Ramiro Vergaz y el Mono Habitado. Como representantes de Castilla y León el festival contará con la compañía burgalesa Neonymus y la leonesa 'Esa gente'.

COMPAÑÍAS INTERNACIONALES

El TAC también contará con 13 compañías internacionales que llegan desde Francia, Portugal, Polonia, Bélgica, Alemania, Irlanda y México. De Francia estarán Compagnie OFF y su teatro de calle itinerante 'Les Girafes-Opérette animalière'; Cie Lézards Bleus, que traen el espectáculo vertical 'Lignes de Vie'; Akoreacro, con el concierto acrobático 'Arrêt d'urgence' y Rouge Eléa, que cuentan con dos funciones: el circo y la música de 'Conversación con un árbol' y la actuación multidisciplinar 'Aquí estamos ¡todo bien!

Las compañías portuguesas son Teatro do Mar, que estará con su espectáculo de circo y teatro físico contemporáneo 'Mutabilia' y La Cia. PIA Projectos de Intervenção Artística, con la performance 'Passagem'.

La representación polaca vendrá de la mano de Teatr Biuro Podrózy y su teatro callejero 'Silence'; de Suiza Panorama Kino Theatre y el teatro de calle participativo 'Pucelarama' y de Bélgica Den Draad, con una instalación participativa para menores de seis años que lleva por nombre 'Playscape Deluxe'.

A esta lista se suman la coproducción alemana-irlandesa Hippana.Maleta y su circo contemporáneo 'Tunnel' y la mexicano-española Djade y el espectáculo 'Ohtli'.

El homenaje de esta edición será a FiraTàrrega, el mercado internacional de las artes escénicas con más trayectoria de España y una de las más relevantes de Europa, que acaba de cumplir 40 años. Además, este año vuelven los Premios del Festival al Mejor espectáculo; Mejor Interpretación; el Premio Emilio Zapatero al Mejor espectáculo del circo, así como el Premio del Público, que se podrá votar a través de la App del TAC.