El talento universitario del Campus de Soria se acerca al emprendimiento de la mano de las tecnologías

Joan Riera (i), Inés Ortega y Santiago Aparicio presentan las jornadas 'ConexiONE' en el Campus de Soria - EUROPA PRESS

SORIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El talento universitario del Campus de Soria se ha acercado al emprendimiento como "opción para su futuro" de la mano de las tecnologías a través de unas jornadas organizadas por la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES).

La iniciativa 'ConexiONEs Soria emprendimiento, talento y futuro tecnológico' ha contado con la vicerrectora del Campus Duques de Soria de la UVa, Inés Ortega, el presidente de FOES, Santiago Aparicio, y el fundador y CEO de Active Development, Joan Riera.

Ortega ha apuntado que se trata de "una oportunidad para aprender sobre emprendimiento" dentro del "talento que tiene la Universidad". Por su parte el presidente de FOES, Santiago Aparicio, ha subrayado que el encuentro "permite aprender tanto a los alumnos como al empresariado".

Así, ha destacado la figura de Joan Riera, fundador y CEO de Active Development al que ha calificado como uno de los "mayores especialistas" de España en emprendimiento. "Queremos tener conexiones entre la idea que surge y las acciones para ponerla en práctica. Un empresario al tener una idea, tiene que tener un proyecto, y tratamos de ayudar a organizarlo", ha apuntado.

Aparicio ha recalcado que se trata también de un "punto de intercambio de opiniones sobre la viabilidad de los proyectos" y confía en que "salga algún empresario" del encuentro. "Escuchar a Joan a alguno le va a cambiar la idea que tenía sobre su futuro laboral", ha finalizado.

MOMENTO PARA EMPRENDER

Por su parte, Joan Riera ha destacado que esta jornada llega en un momento adecuado porque entiende que es "un momento maravilloso desde el punto de vista del emprendimiento a pesar de las turbulencias geopolíticas".

"Es un momento único en la historia, además, el emplazamiento es cada vez menos importante gracias a las tecnologías disponibles y nunca ha sido tan fácil lanzar una compañía", ha comentado.

"Creo que algún asistente se convertirá en empresario, pero, sobre todo, van a reflexionar con alternativas para que puedan crear sus empresas", ha indicado Riera.

El responsable de Active Development ha apuntado que hay sectores convencionales que no se han digitalizado y que tienen "mucho camino de recorrer" en la faceta del emprendimiento para valorar los cambios que se han realizado en Europa para facilitar la creación de empresas.