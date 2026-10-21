La tasa de litigiosidad en Castilla y León se sitúa en 35,33 asuntos por cada 1.000 habitantes en el segundo trimestre

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Castilla y León han registrado en el segundo trimestre de este año una tasa de litigiosidad de 35,33 asuntos por cada 1.000 habitantes. Esta cifra sitúa a la comunidad autónoma por debajo de la media nacional, que ha alcanzado los 39,35 asuntos por cada mil ciudadanos entre los pasados 1 de abril y 30 de junio.

Según los datos del informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2026', difundido este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la media del conjunto de España ha mostrado un comportamiento muy similar al registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando la tasa fue de 39,83 asuntos.

En la comparativa por territorios, las comunidades autónomas con un mayor número de asuntos por habitante han sido Canarias (51,49), Asturias (43,32), Madrid (43,05), Cataluña (42,44) y Murcia (40,97), situándose todas ellas por encima del promedio estatal. Por el contrario, la tasa castellano y leonesa se ha encuadrado entre los valores inferiores.

Junto a Castilla y León, han registrado índices de litigiosidad más bajos que la media nacional Andalucía (39,03), Baleares (38,03), Cantabria (37,32), Comunidad Valenciana (36,33), Galicia (35,66), Aragón (34,03), Navarra (33,52), Castilla-La Mancha (32,34), Extremadura (31,93), País Vasco (29,35) y La Rioja (28,81).

A nivel general en todo el país, los juzgados y tribunales han ingresado un total de 1.933.412 nuevos asuntos en el trimestre, lo que ha representado un leve descenso del 0,6 por ciento respecto al año pasado. Por su parte, la resolución de asuntos ha descendido un 9,9 por ciento interanual hasta sumar 1.846.627 expedientes, mientras que la pendencia judicial ha crecido un 3,4 por ciento en la geografía nacional.