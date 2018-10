Taxistas de CyL apoyan a los "compañeros" de Barcelona pero de momento no se movilizan

Actualizado 29/07/2018 18:53:28 CET

VALLADOLID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Taxistas de Castilla y León (FecylTaxi) ha mostrado hoy su apoyo "moral" a los "compañeros" de Barcelona en huelga y esperan a la reunión que tendrán mañana con el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Pedro Saura, para tomar decisiones y adoptar medidas "si fueran necesarias".

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la federación, que también lo es Agrupación de Taxistas de Valladolid (Radio Taxi), Roberto Merino, que reconoce que "no tiene mucho sentido" sumarse a la huelga y paros a los que se han sumado autonomías como la de Madrid porque la "afectación" de la medida en la Comunidad es "muy reducida".

El paro en Barcelona y Madrid es la respuesta del sector a la suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que limita las licencias VTC, con las que operan Uber y Cabify, tras un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

"No queremos levantar la liebre porque esta situación no se está dando en Castilla y León", argumenta Merino que, no obstante, está muy pendiente de esa reunión para adoptar futuras medidas. "Si el Ministerio no defiende el taxi como le estamos solicitando, no descartamos nada", ha resumido.

Merino ha reconocido mantener contactos con las agrupaciones de las nueve provincias que están muy "pendientes" de lo que está sucediendo desde el viernes en Barcelona, si bien ha insistido que, de momento, están a la expectativa de lo que suceda en el encuentro con Fomento.