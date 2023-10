El Teatro Calderón acoge mañana la gala inaugural de la 68 Seminci con la actriz Marta Nieto como presentadora

El festival arranca este sábado reafirmando su compromiso con el cine de autor para explorar sus nuevas voces

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Calderón de la capital vallisoletana acogerá este sábado, 21 de octubre, la gala inaugural de la 68 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que tendrá como presentadora a la actriz murciana Marta Nieto.

La gala arrancará a las 19.00 horas en el mencionado espacio cultural, tras la habitual alfombra verde por la que irán desfilando los protagonistas y contará con la música en directo de la banda Guadalupe Plata, que dará paso a los contenidos de una edición encaminada a "reafirmar el compromiso renovado con el cine de autor y a ampliar la mirada con las voces renovadoras del panorama cinematográfico internacional".

Tras concluir la gala, se proyectará la película inaugural de la 68 edición de la Seminci, que en este caso será 'La contadora de películas', dirigida por Lone Scherfig y basada en la novela homónima de Hernán Rivera Letelier.

La Seminci, además, estrena en esta edición nuevas secciones como son 'Alquimias', un caleidoscopio de historias diversas que cuentan el mundo y ahondan en la esencia del ser humano, y 'Memoria y Utopía', apartado reivindicativo del patrimonio fílmico entre joyas recuperadas, inéditas y rompedoras.

Más allá de las pantallas, en esta edición se refuerza la presencia de profesionales con actividades relacionadas con la industria, como el Mercado del Cine Independiente 'MERCI Valladolid' y el desembarco de la Academia del Cine Europeo (EFA) y la red Europa Cinemas en el festival, además de otras iniciativas que buscan ampliar el horizonte de distribución de películas y potenciar la producción.

ENCUENTRO ENTRE CREADORES

La Semana impulsará también el encuentro entre creadores y público en presentaciones, coloquios, mesas redondas y diálogos con perspectivas diversas, hasta superar un centenar de actos programados para espectadores y profesionales, que completa la propuesta fílmica de ocho días de cine de autor, 188 películas y 348 proyecciones.

Como prólogo a la edición, la programación se adelanta a la apertura oficial con los primeros pases del ciclo dedicado a la Academia del Cine Europeo, que desde este viernes, 20 de octubre, ofrece los primeros títulos de una selección de producciones de los principales exponentes del cine continental, que son 'Yo capitán', de Matteo Garrone, candidata de Italia a los Óscar; 'El cielo rojo', de Christian Petzold, ganadora del Gran Premio del Jurado en la Berlinale; 'La teoría universal', de Timm Kröger, y 'La tierra prometida', de Nikolaj Arcel, estas dos últimas seleccionadas en el Festival de Venecia.

ACADEMIA DE CINE EUROPEO

La Academia del Cine Europeo tendrá protagonismo en la Gala de Inauguración, en la que recibirá la Espiga de Honor que reconoce su apoyo al cine independiente y que recogerá la presidenta de la institución, la cineasta polaca Agnieszka Holland.

Una hora antes, a las 18.00 horas, tendrá lugar a las puertas del Teatro Calderón la primera alfombra verde de la edición, por la que desfilará la delegación de la EFA, con su presidenta al frente, así como el vicepresidente, Mike Downey, los miembros de la Junta Directiva Rebecca O'Briend y Ada Solomon o el director Alexandru Solomon, que compite en Tiempo de Historia con 'Arsenie. An Amazing Afterlife'.

Entre los representantes institucionales que participarán en el inicio de la 68 Seminci figuran el secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Ignacio Navarro Ríos; la directora de la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la Unión Europea, Aurora Mejías; el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Fernando Méndez Leite; los vicepresidentes de la institución Susi Sánchez y Rafael Portela; el director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Ignasi Camós; y el embajador de la India --país invitado de la edición--, Dinesh Kumar Patnaik.

Al alcalde de Valladolid y presidente del Consejo Rector de la Seminci, Jesús Julio Carnero, y otros integrantes de la Corporación Municipal se sumarán miembros de otras instituciones regionales y provinciales como es el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

Junto a los componentes de los distintos jurados, asistirán directores de películas de distintas secciones como son Malene Choi 'The Quiet Migration'; Ng Choon Pin, codirector junto a Sam H. Freeman de 'Femme'; Vera Egito 'A Batalha da Rua Maria Antônia'; Asmae El Moudir 'The Mother of All Lies'; Tana Gilbert 'Malqueridas'; Anthony Ing 'Jill, Uncrdited'; Lukas Nathrath 'One Last Evening'; Belén Santos 'No, no quiero'; Maryna Vroda 'Stepn' y Víctor Iriarte 'Sobre todo de noche'.

Por la alfombra pasarán también equipos de 'The Sweet East' con su director, Sean Price Williams, la actriz Talia Ryder y el guionista Nick Pinkerton; 'El amor de Andrea', de Manuel Martín Cuenca, secundado por los intérpretes Lupe Mateo Barreda y Agustín Domínguez; o 'Que nadie duerma', de Antonio Méndez Esparza, que estará acompañado por los integrantes del reparto Rodrigo Poisón y Manuel de Blas, la compositora Zeltia Montes, la coguionista Clara Roquet, y el productor Pedro Hernández Santos.