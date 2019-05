El Teatro Carrión de Valladolid presenta el sábado 'Señora', homenaje a Rocío Jurado protagonizado por Tamara Jerez

Publicado 07/05/2019 10:15:48 CET

VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Carrión de Valladolid presenta este próximo sábado, 11 de mayo, el espectáculo 'Señora. Homenaje a Rocío Jurado', en la voz de la cantante Tamara Jerez, dentro de la programación 2018-2019 de dicho espacio cultural.

La artista malagueña Tamara Jerez se rodea de cinco grandes músicos junto a los cuales repasa las más populares canciones que interpretara 'la Jurado'.

A Tamara, desde muy joven, le ha tocado vivir con ese roll. Desde que fuera finalista interpretando a Rocío en 'Lluvia de Estrellas', de TVE, o más adelante tras la muerte de la de Chipiona participando en un programa de Canal Sur que presentó la hija de la Jurado, Rocío Carrasco, junto a María Teresa Campos. El programa, 'Nacidas para cantar', buscaba la voz sucesora de Rocío, y Tamara fue la ganadora.

Son años de pisar escenarios y platós de televisión. Su última experiencia tuvo como escenario de nuevo Canal Sur Televisión, donde ha participado, siendo ganadora semana tras semana, en el programa 'Original y Copla'.

A Tamara Jerez le viene en los genes. No es la única de la familia que puede presumir de una gran voz. Su hermano Juanma es otro artista reconocido en Andalucía, tras su paso por 'Se llama Copla'. Pero además, juntos fueron finalista del programa de Antena 3 Televisión 'Tu cara no me suena todavía'.

'Señora' es algo más que el título de una de tantas canciones que interpretara la artista gaditana, persigue definir lo que era Rocío Jurado como persona y como artista cuando pisaba un escenario.