El teatro contemporáneo regresa al Auditorio Ciudad de León el 28 de octubre con 'La Redención', de Ana Merino

El Auditorio Ciudad de León acogerá el 28 de octubre la representación teatral 'La Redención', de Ana Merino. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teatro contemporáneo regresa al Auditorio Ciudad de León el 28 de octubre a las 20.30 horas con 'La redención', un drama escrito, producido y dirigido por la escritora Ana Merino, Premio Nadal 2020.

Esta obra es la principal producción de la compañía Tornaviaje Teatro, productora teatral creada por la autora en mayo de 2025. Dirigida por la propia Ana Merino, presenta un mundo distópico, en el que la humanidad está a punto de acabar con la naturaleza y dos mujeres y tres hombres se enfrentan a sus deseos y a sus miedos en una central de tratamiento de residuos frente al océano pestilente.

La función propone una reflexión sobre un mundo contaminado y la ecología en un futuro cercano que pondrá en escena a un elenco integrado por Juan Díaz, Fanny Gautier, Berta de La Dehesa, Alberto Jiménez, Violeta Rodríguez y Guillermo Llansó, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El precio de las entradas es de 10 euros y el espectáculo está incluido en el abono de adultos. Pueden adquirirse en la app, en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

SINOPSIS

'La Redención' es una obra ambientada en un futuro distópico, en el que Jaime y Rodrigo trabajan en una planta de tratamiento de residuos altamente tóxicos junto al mar. Jaime posee un gran sentido del humor y cierta tendencia a las infidelidades, mientras que Rodrigo es un hombre torturado por un accidente que le hizo perder la memoria. Dos hombres y dos mujeres se enfrentan a sus deseos en un mundo que pretende acabar con la naturaleza. En esa suerte de exilio, donde hasta el brillo de la luna es más intenso a causa de los residuos radiactivos arrojados al satélite, la locura comienza a afectar a las mentes de los personajes que sueñan con la redención.

Para unos es una experiencia casi mística, mientras que para otros es la esperanza de que la llegada de unos supuestos extraterrestres salve el mundo y ofrezca una segunda oportunidad.