'The Occultist', del vallisoletano Pentakill Studios, Premio a Mejor Videojuego Indie 2022 en la FreakCon de Málaga

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

'The Occultist', del vallisoletano Pentakill Studios, se ha llevado el Premio al Mejor Videojuego Indie 2022 en el Festival Internacional FreakCon que se ha celebrado este fin de semana en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Se trata de un videojuego de terror psicológico narrativo en primera persona que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid a través de la Concejalía de Cultura y Turismo y la Valladolid Film Commission.

'The Occultist' ha sido también finalista de los PlayStation Talents y galardonado con el premio al Mejor uso del DualSense, según han informado sus responsables a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En otras categorías han resultado premiados en esta FreakCon los videojuegos 'The Crown of Wu', de Red Mountain; 'PI.EXE', de ZenberryGames; 'FrostFire Project', de Sumachu Games, y 'Hell of An Office', de 43 Studios.

La feria logró reunir en Málaga a 40.000 visitantes, así como a 24 estudios independientes, entre ellos Pentakill Studios, donde presentaron sus proyectos a los premios del festival.