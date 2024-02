'Bajo Tierra Seca', el 'Nadal' de Pérez Gellida llega a las librerías este miércoles

VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor vallisoletano César Pérez Gellida lanza este miércoles, 7 de febrero, 'Bajo Tierra Seca', la novela que le ha hecho merecedor del Premio Nadal 2024 y que supone para el autor un cambio de escenario y época con respecto a su temática habitual, pero no de "esencia", ya que el estilo 'Gellida' puede ser percibido por los lectores que hayan leído sus obras anteriores.

Pérez Gellida afronta con "ganas" este nuevo lanzamiento --su décimocuarta novela-- y ya este jueves y viernes comienza con las primeras citas de presentación y firma de ejemplares en su ciudad natal, en El Corte Inglés y la librería Oletvm, respectivamente, que serán las primeras de una amplísima programación de eventos en los próximos meses.

Pero en esta ocasión, 'Bajo Tierra Seca' cuenta con una "dimensión" especial tras recibir el espaldarazo de ganar la 80 edición del Premio Nadal, "el más prestigioso a nivel literario" en España, lo que supone haber el impulso de haber "llamado la atención de los medios" con mucha más facilidad que en anteriores obras, pero también una sensación de "responsabilidad".

Eso sí, Pérez Gellida solo tiene en mente ahora esa responsabilidad y las "ganas de saber qué opinan los lectores" y considera que "poco más" tiene que hacer ahora mismo, ya que será el público el que juzgue si la obra está a la altura.

La obra es 'Bajo Tierra Seca', un 'thriller' que Pérez Gellida sitúa en Extremadura en el año 1917, lo que supone un cambio importante en el marco de las obras del autor, que hasta ahora no se había remontado mucho más de un par de décadas hacia atrás en sus historias y que incluso ha ubicado obras en futuros distópicos.

"Me apetecía muchísimo tocar ese ambiente, ese contexto político y social porque tiene que ver con un entorno muy hostil: los latifundios y el caciquismo estaban muy presentes y la vida de los braceros, el hecho de que cada día tenían que ganarse el jornal, hace muy interesante tratar de comprender el comportamiento de los personajes", reflexiona el escritor.

Para encontrar esas situaciones Pérez Gellida se decantó por la Extremadura de principios del siglo XX, aunque reconoce que el resultado podría haber sido similar "en cualquiera de las dos castillas".

Sin embargo, pese a cambiar el escenario --Valladolid, su provincia de origen y residencia ha estado muy presente en varias de sus obras anteriores-- y la época, cree que el lector que me haya leído puede reconocerle "en las primeras páginas" porque no cambia su esencia. "Mi forma de escribir es única, no podría planificar una novela de forma diferente a cómo empecé en su día 'Memento Mori'", apunta.

"Escribo escenas que van dando paso a la siguiente y a la siguiente...y decido cómo manipulo y cómo estructuro, teniendo en cuenta que salga coherente y bien estructurada", explica Pérez Gellida.

Eso sí, parece claro que el argumento de 'Bajo Tierra Seca' poco tiene que ver con sus series anteriores de novelas: "Parten del mismo sitio tanto el lector que me haya leído antes como el que no". Pero, al mismo tiempo, el autor reconoce que no podría haber escrito su nuevo lanzamiento sin su bagaje anterior.

UN INCENDIO Y UNA DESAPARICIÓN COMO PUNTO DE PARTIDA

'Bajo Tierra Seca' comienza con incógnitas, pues el punto de partida es el incendio de una hacienda cuya propietaria, una viuda llamada Antonia Monterroso, además a desaparecido. A partir de ahí, Pérez Gellida reconstruye "como un puzzle" el relato histórico vital de esta protagonista a base de 'flashbacks' y de lo que cuenta "el principal sospechoso".

"Lo importante es conocer las motivaciones de Antonio para comportarse así", ha matizado el autor.

Mientras tanto, el guardia civil Martín Gallardo es el encargado de investigar este caso. Pertenece a un cuerpo que a principios del pasado siglo estaba, según el novelista, "en pleno auge", formado en su mayoría por exmilitares que llegaban con experiencia en conflictos como las guerras de Filipinas o de Cuba.

Pérez Gellida considera que la obra consigue crear "el ámbito y el dibujo" de tal manera que como suele lograr el lector "se engancha pronto".

PROYECTOS AUDIOVISUALES "EN MARCHA"

Y mientras el escritor vallisoletano pone en marcha su amplio programa de presentaciones y promociones también tiene otros "caminos abiertos", la mayoría de ellos relacionados con proyectos audiovisuales que están "en marcha".

De hecho, aunque Pérez Gellida tiene que mantener la prudencia sobre todos estos proyectos, no solo se trata de una posible segunda temporada de la serie 'Memento Mori', sobre la cual no puede decir nada ya que se trata de una información que corresponde a la plataforma Prime Video.