Titiriteros, comediantes y trotamundos se citan en Paredes de Nava (Palencia) este fin de semana

PALENCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Encuentro de Titiriteros, Comediantes y Trotamundos celebra su séptima edición en la localidad palentina de Paredes de Nava, con una programación variada y para todos los públicos que se desarrollará del 23 al 25 de octubre.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de la localidad y la Casa de los Títeres, reunirá a compañías y artistas que ofrecerán propuestas de teatro de títeres, música y narración oral.

El alcalde Paredes de Nava, Luis Calderón, ha destacado durante la presentación del encuentro la trayectoria de la Casa de los Títeres como una de las "principales" apuestas culturales del municipio desde 2017 cuando abrió sus puertas.

Calderón ha subrayado también la importancia de la cultura "como herramienta de dinamización del medio rural y de atracción de nuevos pobladores".

Por su parte, el responsable de la Casa de los Títeres, Miguel Ordóñez, ha señalado en el "carácter cercano" de un encuentro que pretende ser "un lugar de convivencia y de intercambio de experiencias entre compañías y público".

La programación arrancará el viernes 23 de octubre con la entrega del Premio Fantasía, un reconocimiento que alcanza su segunda edición y que distingue la labor altruista de asociaciones, colectivos o instituciones que contribuyen al desarrollo de la vida social y cultural de la localidad. El nombre de la entidad galardonada se conocerá el momento de la entrega.

Tras el premio, el pianista palentino Óscar Pascasio y la narradora Cristina Columela ofrecerán el espectáculo 'A la sombra de un piano, recital de narración oral escénica'. El sábado 24 será el turno de la compañía madrileña La Tartana, con su obra 'Mithos', mientras que la clausura será el domingo a cargo de la compañía La Canica el 'Mago de Oz'.

Además, la programación se completa del 22 al 25 de octubre con las jornadas de puertas abiertas en la Casa de los Títeres, con visitas guiadas y coloquios sobre la construcción de muñecos gigantes.

Las entradas a los espectáculos tendrán un precio de 5 euros y se pueden adquirir en la venta en la Oficina de Turismo de Paredes de Nava , en la web www.caejorgemanrique.es y una hora antes el mismo día del espectáculo en la taquilla del Centro de Artes.