Tontxu Rodríguez señala que en la huelga de los letrados de Justicia los más perjudicados "son los ciudadanos"

SORIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha señalado, en relación a la manifestación de los Letrados de la Administración de Justicia celebrada el 9 de marzo en Madrid, así como a la huelga indefinida, que los más perjudicados "son los ciudadanos que no se acercan a un juzgado porque les da la gana".

Durante la inauguración de los nuevos juzgados de El Burgo de Osma celebrada este viernes, Rodríguez ha subrayado que "también los propios abogados, procuradores o jueces y fiscales se ven afectados" puest que "no saben cuándo se va a hacer huelga o no y acuden a las salas, donde se les informa en ocasiones que no se celebra un juicio que igual estaba programado desde hace dos años".

En relación a Soria, Tontxu Rodríguez ha indicado que es una provincia "que es una isla" ya que el grado de incidencia de Letrados de Administración de Justicia que hacen huelga indefinida "es cero".

"Nos hemos reunido en cuatro ocasiones, con ofertas importantes para unas personas que cobran entre 40.000 y 60.000 euros, se han mejorada las condiciones económicas desde abril de 2022", ha matizado Rodríguez.

En este sentido, secretario de Estado de Justicia ha asegurado que se les ha ofrecido "de los cinco grupos de población que tienen los letrados, suprimir los grupos 4 y 5 para que pasen a ser grupo 3 y 2" y por lo tanto esos letrados, que casi suponen 2.000 de los 4.000 que hay en España, cerca de la mitad, "tengan un incremento salarial de más de 1.000 euros al mes". Así, ha señalado que no se ha aceptado y están "a la espera de una nueva contraoferta".

Rodríguez también ha aseverado que en 2009 se les pusieron "nuevas funciones" a estos letrados. "Ahora mismo estamos haciendo un replanteamiento de si esas funciones eran excesivas y retirarle alguna de ellas y que las hagan otros funcionarios con menos carga de trabajo, por lo que ha confiado en una solución", ha apostillado.

UNIDADES JUDICIALES

Respecto a la cuestión de si son necesarias más unidades judiciales, Tontxu Rodríguez ha recordado que en 2022 se han sacado 70.

No obstante, Rodríguez ha puntualizado que estas se piden por parte de las comunidades autónomas y una vez que el Consejo general del Poder Judicial valora las necesidades se pone en funcionamiento, de manera que "si Castilla y León hiciera petición de juzgados para Soria no se iba a poner ninguna pega".