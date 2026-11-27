El Ayuntamiento de Toreno decreta luto oficial tras fallecer el alcalde pedáneo de Tombrio de Abajo al recibir un disparo durante una cacería. - AYUNTAMIENTO DE TORENO

TORENO (LEÓN), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Toreno (León) ha declarado luto oficial en señal de respeto y duelo por el fallecimiento del alcalde pedáneo de Tombrio de Abajo, David Macía Fernández, que falleció en el día de ayer tras recibir un disparo durante una cacería de jabalíes en una zona de monte de dicha localidad.

El Ayuntamiento de Toreno, al que pertenece la localidad de Tombrio de Abajo, ha expresado en redes sociales su profundo pesar y ha trasladado su más sentido pésame, cariño y solidaridad a los familiares, amigos y seres queridos del fallecido.

Además, el Club Deportivo de Caza de Toreno ha suspendido la cacería prevista para este domingo en señal de luto por su compañero fallecido y se ha unido al dolor de sus seres queridos, a quienes ha transmitido su cariño y apoyo. "Hoy nos toca despedir a un compañero de afición y de coto, alguien con quien compartimos jornadas de monte, conversaciones y recuerdos que siempre serán nuestros. Quienes compartimos esta afición conocemos los riesgos que entraña y el valor de cuidarnos unos a otros. Perder a uno de los nuestros nos deja un vacío difícil de expresar", ha publicado el Club Deportivo.

También en redes sociales se han publicado otros mensajes de cariño y apoyo, como el de la Agrupación Socialista de Toreno-Matarrosa, que ha mostrado su consternación por el suceso. "Hoy perdemos mucho más que a un compañero. Nos quedamos con su calidad humana, con todo lo que aportó a su pueblo y a nuestro municipio y con el ejemplo que siempre ha sido para nuestra familia socialista", refleja la publicación.

Por su parte, la Diputación de León ha manifestado su pesar por la muerte de David Macía Fernández y ha hecho llegar sus condolencias a la familia y seres queridos del alcalde pedáneo de Tombrio de Abajo.

EL SUCESO

El suceso se produjo ayer, alrededor de las 18.40 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió una llamada de la Guardia Civil en la que se informaba de que varias patrullas se dirigían al lugar tras tener constancia de que una persona había recibido un impacto de bala durante una batida.

Hasta el punto indicado se desplazaron efectivos de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y al equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud de Toreno, además de darse aviso al Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Agencia de Protección Civil.

Una vez en la zona, los servicios sanitarios y agentes desplazados únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, de unos 35 años. Debido a que el accidente tuvo lugar en un paraje montañoso de difícil acceso para vehículos convencionales, el centro coordinador activó igualmente a los Bomberos de Ponferrada para proceder a la evacuación del cuerpo sin vida.

Por su parte, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada (León) ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de homicidio imprudente por el suceso.

La investigación continúa abierta y a la espera de los resultados de la autopsia y del correspondiente informe médico-forense, que permitirán esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.