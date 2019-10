Tosar cree que las plataformas no acabarán con las salas de cine sino que las harán "más importantes"

Publicado 19/10/2019 17:41:07 CET

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor gallego Luis Tosar, ha reconocido que las plataformas de streaming suponen una "ventaja" y que no cree que vayan a acabar con las salas de cine, sino que, al contrario, las harán "más importantes" al tiempo que los espectadores se convertirán, de alguna manera, en militantes.

Además, ha señalado que "las plataformas permiten a los proyectos cinematográficos un alcance que no se tenía antes, mientras que, a la vez, la televisión tiene acceso a más contenido". De hecho, ha detallado que alguna película de producción "discreta" en la que ha participado "no habría llegado al otro lado del charco de no ser por los nuevos métodos de distribución.

"Al final es un beneficio para todos", aunque desconoce "cómo acabará", ha afirmado en una entrevista concencida a Europa Press en el marco de la celebración de la 64 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), donde ha presentado la película 'Intemperie', dirigida por Benito Zambrano, que ha inaugurado el festival.