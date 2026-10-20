Un total de 89 empresas agroalimentarias de CyL participa en París en una de las principales ferias internacionales

PARÍS (FRANCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, ha visitado a las empresas del sector agroalimentario de la Comunidad presentes en la 31ª edición de la feria internacional SIAL que, con periodicidad bianual, se celebra en París del 17 al 22 de octubre. Esta feria es uno de los mayores encuentros internacionales del sector agroalimentario de Europa y la convierte en un escaparate adecuado para abrir canales de exportación, desarrollar alianzas comerciales y descubrir nuevas tendencias.

La presencia de Castilla y León en París alcanza las 80 empresas, de las que 64 exponen agrupadas bajo el estand institucional de ICECYL y otras 16 participan de forma independiente o a través de otras entidades, lo que representa aproximadamente el 14 por ciento de toda la delegación española. Además, ICECYL es el segundo organismo con presencia empresarial en el certamen, solo por detrás de ICEX.

La participación en SIAL París permite a las empresas de la Comunidad reforzar relaciones comerciales, identificar nuevas oportunidades de negocio, consolidar su presencia internacional y posicionar la calidad de los productos agroalimentarios de Castilla y León ante compradores y distribuidores de todo el mundo.

EXPORTACIONES DE CASTILLA Y LEÓN

En 2025 las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad alcanzaron los 3.350 millones de euros, situándose como el segundo sector exportador con cerca del 17 % del total de las exportaciones.

Castilla y León es actualmente la octava comunidad en exportaciones agroalimentarias, con una cuota del 4,5 % sobre el total nacional y una balanza comercial con superávit con un valor de 1.086 millones de euros. Entre los productos con mayor presencia internacional destacan la panadería y las galletas, la carne porcina, el jamón, el vino, el café, el queso y la carne bovina.

La Comunidad acude a París con 69 figuras de calidad alimentaria, entre denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, marcas de garantía y vinos de calidad.

FRANCIA, MERCADO PRIORITARIO

Francia es el primer destino de las exportaciones agroalimentarias españolas y el segundo mercado para Castilla y León, por detrás de Portugal. La Comunidad mantiene un saldo comercial positivo con el mercado francés, con un superávit de 34 millones de euros en 2025 y un volumen de ventas de 444 millones de euros.

El 70 % de los productos exportados a Francia son transformados (queso, embutidos curados, galletas, extractos de café y productos de panadería), mientras que los productos frescos representan el 22 % (jamón, carne bovina, avícola y porcina).

SIAL París reúne a más de 295.000 visitantes profesionales de todo el mundo entre productores, distribuidores, importadores, cadenas de alimentación, hostelería y empresas de tecnología alimentaria, lo que la convierte en un escaparate profesional para impulsar la internacionalización de las empresas participantes.

La edición de 2026 refuerza su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital bajo el lema 'Inspire Food Business'. Como novedad, celebrará el 30º aniversario de SIAL Innovation y contará con más de 650 startups, incluidas 150 integradas en un espacio específico denominado Start-up Village.