Trabajadores de Eulen Logística se concentran frente a Michelin por el ERE planteado por la empresa

La plantilla de Eulen Logística en la factoría vallisoletana de Michelin se ha concentrado este mediodía frente a las instalaciones de la multinacional francesa para protestar por el expediente de regulación de empleo (ERE) entre los días 12 y 24 de abril presentado por la empresa de servicios.

Los cerca de 40 trabajadores que desempeñan su cometido en el sector AGI (ruedas para componentes agrícolas y ganaderos: tractores, cosechadoras, remolques, equipos auxiliares, etcétera) de la fábrica de ruedas han querido mostrar a la empresa de servicios su pleno rechazo a este ERE.

CCOO ha ofrecido la posibilidad de permutar este expediente por días de vacaciones o poner en marcha una bolsa de horas trabajo por el tiempo que se estime necesario, aunque la dirección de Eulen Logística ha rechazado esta posibilidad.

Este martes a primera hora de la mañana está prevista una reunión en la sede de Eulen en Valladolid entre el comité y la empresa para ver si se alcanza un acuerdo. De no ser así, están previstas nuevas movilizaciones para el próximo jueves, 11 de abril, entre las 13.30 y las 14.30 horas, además de otras actuaciones encaminadas a reconducir la postura de la empresa, ha informado Comisiones en un comunicado recogido por Europa Press.

El origen de este conflicto se sitúa en las obras que Michelin va a llevar a cabo en este sector durante esta quincena, un periodo de tiempo en el que por medio está la Semana Santa y el puente con motivo de la festividad de la Comunidad, por lo que la afectación de horas laborales normales es "mínima".

Este ERE supondría que las personas afectadas tendrían que estar en el paro entre dos y cinco días como máximo. Por ello, CCOO ha trasladado a Eulen que el ERE es "contraproducente" para la plantilla y plantea como alternativa que detraer este tiempo con cargo a vacaciones o con una bolsa de horas sería "menos lesivo" para los intereses de los trabajadores

"Pues bien, después de varias reuniones, la empresa sigue sin dar su brazo a torcer. No lo entendemos y nos parece absurda su postura", señala Antonio Esparza, responsable de CCOO Construcción y Servicios de Valladolid. Si mañana no hay acuerdo, nosotros no vamos a firmar el ERE", advierte el representante de CCOO.

En el supuesto de que el resto de sindicatos con representación en el comité sí termine firmando, CCOO anuncia que lo impugnará en los juzgados, convencido de que existen otras alternativas menos lesivas para la plantilla y que Eulen las puede asumir sin ningún problema.