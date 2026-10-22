Trabajadores de residencias de CyL exigen un modelo público y la mejora de las ratios

Un momento de la concentración. - CCOO

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del sector sociosanitario y de la atención a la dependencia se han concentrado este jueves frente a Presidencia para exigir al Ejecutivo autonómico "reforzar" el sistema público de atención, "mejorar" las condiciones laborales y salariales y la "revisión" de las ratios de personal en los centros.

Durante la concentración se ha leído un manifiesto en el que el colectivo ha denunciado que la Junta deriva sus "competencias a la iniciativa privada", al señalar que de las más de 700 residencias de personas mayores existentes en la Comunidad, únicamente 20 son de titularidad y gestión pública.

Según han criticado, este modelo basado "en la concertación de plazas" ha generado diferencias en la "cantidad y calidad" de los cuidados y en las condiciones de los empleados.

Entre las principales demandas trasladadas al Gobierno regional, los profesionales han reclamado la derogación del decreto de 2001, al considerar que se trata de una norma "obsoleta" que regula unas ratios mínimas de personal que "no responden a las necesidades actuales".

En su lugar, han solicitado el desarrollo de una normativa negociada con los agentes sociales que defina la clasificación de los centros e incluya ratios mínimas para personal sanitario de grado universitario, de formación profesional y de gestión y servicios.

Asimismo, el colectivo ha exigido un incremento en el rigor y la transparencia de las inspecciones en los centros residenciales.

En este sentido, han indicado que entre el 15 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2026 las actuaciones de control han alcanzado a 705 centros, sin llegar a la totalidad de las instalaciones y sin realizar entrevistas individuales con los trabajadores ni revisar adecuadamente las plantillas, la formación o la alimentación.

Por otra parte, los representantes de los trabajadores han instado a la administración autonómica a destinar una parte relevante de la financiación adicional aprobada por el Gobierno de España para la dependencia a la mejora de las condiciones de trabajo, mediante la negociación colectiva y el desarrollo de la normativa autonómica de acreditación y funcionamiento.

En este sentido, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Castilla y León, Ana Rosa Arribas, ha incidido en que el decreto actual regula ratios que no obedecen "a la calidad y a la cantidad de cuidados que se tienen que dar en este momento".

"Esta situación no solo afecta a la salud de las trabajadoras y a sus condiciones laborales, sino que afecta a las personas mayores que viven en ellas, que tienen un cuidado deficitario porque ni están profesionalizados los cuidados, ahora mismo están entrando trabajadoras que no tienen ningún tipo de titulación, y no hay ratios de personal sanitario, de gestión y servicios, cocineros, limpieza... y por tanto tenemos unas residencias con un cuidado muy deficiente", ha resumido.