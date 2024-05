Trabajadores del Zambrana: "no vale de nada meter más dinero en la licitación si no repercute al trabajador"

VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del Centro de Menores Zambrana de Valladolid han advertido hoy a la Junta de que "no vale de nada meter más dinero en una nueva licitación si éste no repercute en el trabajador", de ahí que hayan vuelto a pedir formar parte del personal laboral de la Administración autonómica.

Así lo han reivindicado, en una concentración a las puertas de las Cortes, el Comité de Empresa y los sindicatos CCOO y UGT, que han vuelto a llamar la atención debido a la "situación insostenible" que se vive el centro con una plantilla "de mínimos" con bajas "físicas y psicológicas" y "con miedo a ir a trabajar", según ha explicado la responsable sociosanitaria de la Federación de Servicios Públicos de UGT Valladolid, Raquel González.

En este sentido, ha insistido a la Junta en que se cumplan "los pliegos" de la concesión, al tiempo que dudan de que una nueva licitación del servicio solucione los problemas, según apostilla la presidenta del Comité de Empresa, Iodia. "La Junta lo que promete es que en una nueva licitación va a meter más dinero y que va a ampliar la plantilla, pero yo me pregunto que de dónde va a sacar esa plantilla si actualmente no se cumplen los servicios mínimos. No se soluciona nada metiendo más dinero en la licitación si eso no se va a repercutir en mejoras laborales, sino en mejoras para la futura empresa", ha zanjado.

Por su parte, desde CCOO, la adjunta a la Secretaría Privada y Servicios Socioeducativos de Comisiones Obreras de Castilla y León, Elisa Abril, ha cargado contra la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta por "hacer oídos sordos" a su movilización. "Seguiremos trabajando. Estamos pidiendo cita con la consejera a ver si nos recibe, pero de momento no tienen agenda para nosotros. De hecho, el pasado 19 de abril, después de la concentración, la respuesta de la gerencia fue hacernos oídos sordos a nuestra movilización y rechazar una cita con nosotros. Esto es lo que le interesa a la gerencia, al bienestar de los trabajadores y trabajadoras del centro Zambrana: nada", ha lamentado.