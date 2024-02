Una 'tractorada' en cuatro puntos de la provincia de Soria, más regulada y con unos 800 participantes

SORIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'tractorada' de Soria se está desarrollando desde las 10.00 horas de este lunes, aproximadamente, en cuatro puntos de la provincia, de forma más regulada y con cerca de 800 participantes según las cifras oficiales de la Subdelegación del Gobierno.

Así, las retenciones se están llevando a cabo en la SO-20, desde Cadosa a Las Casas, donde se encuentra el grueso de la protesta, en la A-11, por la caravana de San Esteban de Gormaz, y en la CL-101, por la protesta desde Almazán.

En total, según las cifras de la Subdelegación del Gobierno en Soria, hay cerca de 800 tractores movilizados en cuatro puntos de la provincia, tres de ellos notificados y un cuarto, por la zona de Pinares, más improvisado.

Entre las pancartas reivindicativas se podía leer 'Mi problema de hoy, tu misera de mañana', 'Nuestro fin será vuestra hambre', 'Si el campo no produce la ciudad no come' o 'Sin sector primario tu nevera será un armario'.

En Castilla y León solo se han comunicado las movilizaciones de León, Soria y Burgos. En Soria inciden en que las movilizaciones son independientes de los sindicatos agrarios.

RETENCIONES

Así, según datos de Subdelegación, la movilización de San Esteban de Gormaz ha salido a las 10.00 horas con 154 tractores y nueve vehículos. En este esentid, se está alterando el tráfico en la A-11 en sentido de Pedraja de San Esteban.?

En Almazán han iniciado sobre las 11.30 horas la marcha cerca de 300 tractores y once vehículos. En este punto hay retenciones en la CL-101 en dirección Viana de Duero en ambos sentidos.

El bloque más numeroso, el de Cadosa a Soria, se ha iniciado sobre las 11.00 horas con 300 tractores, con retenciones en la SO-20 en la entrada a la ciudad en la N-122 hasta la llegada a Cadosa.

Los agentes han regulado el acceso de la caravana hasta la capital, donde han llegado a la rotonda de Cristalerías Vinuesa en grupos, aproximadamente, de 20 tractores, para dar la vuelta y regresar a la variante. En la variante sí que se registran retenciones aunque se intenta habilitar uno de los dos carriles para el resto de vehículos.

La Subdelegación del Gobierno no ha autorizado el acceso de la protesta por la rotonda del Caballo Blanco por las obras de la travesía de la Avenida Valladolid y para garantizar el día a día del resto de ciudadanos.

La cuarta protesta se ha dado en la zona de Pinares, con inicio en Navas del Pinar-Espeja (Burgos) y destino Navaleno, con unos 20 camiones.