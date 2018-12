Traductores e intérpretes radiografían su disciplina en un congreso internacional en Salamanca

Publicado 28/11/2018 14:48:39 CET

SALAMANCA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca (USAL) acoge desde este miércoles el I Congreso Internacional 'Traducción y sostenibilidad cultural: sustrato, fundamentos y aplicaciones', incluido en la programación del VIII Centenario de la institución académica.

En su apertura han participado el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; la decana de la facultad de Traducción y Documentación, Teresa Fuentes, y el presidente del comité organizador, José Manuel Bustos.

La cita, que integra las diferentes modalidades de traducción, se ha centrado desde su puesta en marcha en las disciplinas que configuran la base de la actividad traductora, reflexiona acerca de los diferentes modelos epistemológicos y reserva también un espacio la interpretación en sus variantes consecutiva y simultánea.

A juicio de la organización, la coincidencia del 25 aniversario de la implantación de los estudios de traducción en la Universidad de Salamanca con la celebración del VIII centenario de la institución ha sido "un excelente motivo" para hacer una reunión en la que los especialistas reflexionen acerca del futuro de su disciplina.

El congreso incluye seis sesiones plenarias, la primera de las cuales, justo después del acto inaugural, ha corrido a cargo de la profesora de Literatura Comparada en el Centre for Translation and Comparative Cultural Studies (University of Warwick) y experta en teoría de la traducción, Susan Bassnett.

Además de las sesiones con expertos internacionales, el encuentro también abarca la celebración de una decena de mesas redondas en las que los presentes abordan la traducción desde el ámbito de las identidades, la aplicación a otras disciplinas, la norma lingüística, el uso de las tecnologías en la traducción, el entretenimiento, el ámbito literario y especializado, la didáctica, la terminología, y la adaptación de esta disciplina a las necesidades actuales.