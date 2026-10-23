Transportes revisa la ventilación en túneles de la A-6 en León y Lugo con cortes nocturnos de tráfico. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado la realización de trabajos de revisión y mantenimiento en los sistemas de ventilación de los túneles de Villafranca y Trabadelo, en la provincia de León, y de Piedrafita, en la provincia de Lugo, ubicados entre los kilómetros 407 y 432 de la autovía A-6.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía, el departamento ministerial ha programado cortes nocturnos de la calzada entre las 22.00 y las 06.00 horas, desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de octubre. Durante el desarrollo de estas actuaciones, se han establecido itinerarios alternativos debidamente señalizados a través de la carretera N-6 y por el municipio de Pedrafita do Cebreiro.

Las afectaciones a la circulación se han estructurado en función del sentido del tráfico. En las noches del lunes 26 al martes 27 y del jueves 29 al viernes 30 de octubre, las interrupciones han quedado fijadas en sentido A Coruña, entre los kilómetros 407 y 415 y entre el 431 y el 432. Por su parte, en las noches del martes 27 al miércoles 28 y del miércoles 28 al jueves 29 de octubre, los cortes han sido programados en sentido Madrid, afectando a los mismos tramos kilométricos.

Asimismo, el Ministerio ha precisado que no se ha permitido el paso de vehículos que transporten mercancías peligrosas por el túnel de Villafranca, situado en el kilómetro 406 de la carretera N-6. Los desvíos generales para el resto de la circulación se canalizarán entre los enlaces de Villafranca del Bierzo y Trabadelo, así como por Pedrafita do Cebreiro, según el sentido afectado.

Estas labores de mantenimiento se han llevado a cabo tras la finalización de las obras de modernización de los túneles del puerto de Piedrafita, en la A-6, y del túnel de Montefurado, en la N-120. Dichas intervenciones de modernización han contado con un presupuesto de 24,7 millones de euros (IVA incluido), financiado en 18,3 millones por fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), mientras que los 6,4 millones de euros restantes, destinados de forma específica a los sistemas de ventilación, se han financiado con fondos nacionales.