Tres heridos en una colisión entre dos turismos en el Condado de Treviño (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

BURGOS, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas leves, dos varones de unos 30 años y una mujer de unos 35, en una colisión por alcance entre dos turismos registrada en el kilómetro 331 de la A-1, en Condado de Treviño (Burgos), en sentido Burgos.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 1.06 horas de este sábado, cuando se ha solicitado asistencia sanitaria para los tres heridos.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender a los afectados.