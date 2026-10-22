Tres nuevas películas de animación infantil llegan al certamen vallisoletano

Película que se estrenará mundialmente en la 'Miniminci'. - SEMINCI.

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección familiar de la 71 edición de la edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid acoge tres estrenos de animación infantil muy diferentes a lo que el público vallisoletano está acostumbrado: 'Jasmine & Jambo', 'Momonsters', 'Gungo y los Juegos Cavernícolas.

La programación tendrá lugar a partir del 24 de octubre a las 17.00 horas en los Cines Broadway con el comienzo de 'Gungo y los Juegos Cavernícolas', de los mexicanos Gabriel y Rodolfo Riva Palacio.

El largometraje cuenta la historia de Gungo, un heredero desterrado de su tribu que deberá reunir a un grupo de inadaptdos para competir en unos Juegos Cavernícolas; en esta historia prima la aventura, el ingenio, la amistad y la capacidad de trabajar en equipo, según informa la organización a través de un comunicado.

Los hermanos Riva Palacio son dos figuras reconocibles en la industria de animación mexicana; además, son cocreadores de Huevocartoon, uno de los estudios de animación más reconocidos de América Latina.

'Jasmine & Jambo', dirigida por Silvia Cortés, podrá verse el domingo 25 de octubre a las 12.45 horas en la Sala Fundos. La película propone una aventura rodeada de música que ensalza el poder de la amistad, la imaginación y cómo la música acompaña a los personajes en los nuevos comienzos.

Cortés estará presente en el estreno mundial de su largometraje y además, participará en un coloquio con el público para descubrir las claves creativas de esta nueva aventura y así, acercarse al proceso de creación de esta obra de animación.

La programación infantil finalizará el sábado 31 de octubre a las 12.00 horas, también en la Sala Fundos aunque, esta vez con el estreno mundial de 'Momonsters'. La película enmarcada en un ambiente navideño está dirigda por Javier Martínez y Christian Garnez y es la continuación de la popular serie infantil de Clan, el canal infatil de RTVE.

Los protagonistas de esta nueva aventura viajan a Laponia invitados por Papá Noel para conocer a los Momonsters, sin embargo, un inesperado giro de los acontecimientos amenaza la Navidad y obliga a los personajes principales a salvar la festividad, detalla el comunicado.

La animación se caracteriza por estar creada en 3D por parte de una productora salmatina denominada Big Bang Box junto con Javier Martínez, quien impulsó el desarrollo de la serie preescolar junto a David Ramírez Ros.

Miniminci, asimismo, incorpora 'Mu-Ki-Ra', dirigida por la cineasta Estefanía Piñeres Duque, actriz, guionista y directora colombiana con experiencia en cine y televisión.

La película es una coproducción hispano colombiana de Alejandro Zapata (Letrario) y Chelo Loureiro (Abano Producións), una de las productoras de cine de animación más importante de España, ganadora del premio al Mejor Cortometraje Europeo de la 64 Seminci como productora de Carne, de Camila Kater, galardonada con cuatro premios Goya y que la semana pasada recibió el III Premio DIBOOS de Honor.

La película sigue a Cleo, una niña de trece años que emprende una misión para rescatar a su hermano pequeño, raptado por un monstruo de la selva. Acompañada por Iolo, una anciana enigmática que conoce los secretos del bosque, y una curiosa osa hormiguera, se adentrará en un mundo de criaturas y lugares sorprendentes, donde descubrirá que comprender al otro puede ser tan importante como vencerlo.